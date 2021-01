Una dona crea un baralla de cartes sense gènere: el rei no vencerà més la reina

En aquesta època, en què som conscients i apassionats per la igualtat de gènere, alguna vegada t'has parat a preguntar-te per què el monarca masculí encara triomfa sobre la reina en una baralla de cartes?









Això és una cosa que no li va agradar gens a Indy Mellink, una holandesa de 23 anys, pel que va decidir solucionar el problema. La llicenciada en psicologia forense va passar un temps pensant en com podria fer un canvi, i després de moltes proves, va crear una baralla de cartes sense gènere i neutral pel que fa a raça, on el rei, la reina i la sota són reemplaçats per or, plata i bronze.





Es denominen "un joc de cartes modern, per al món modern". Ella va explicar: "Si tenim aquesta jerarquia que el rei val més que la reina, llavors aquesta subtil desigualtat influeix en les persones en la seva vida diària perquè és només una altra forma de dir 'escolta, ets menys important'".





Les tres noves targetes mostren imatges de barres d'or, monedes de plata i un escut de bronze en lloc de retrats reals. Des que va acabar la baralla, la família i els amics d'Indy van comprar 50 malls i ara ha enviat al voltant de 1,500 paquets a països de tot el món, inclosos França, Estats Units, Bèlgica i Alemanya.





Diverses botigues de jocs també estan interessades a vendre targetes neutrals al gènere.

Una publicació en el lloc web de GSB Card explica a més: "La idea és eliminar la jerarquia de gènere i les diferències racials dels nostres malls de cartes. Per què el Rei hauria de tenir una posició més alta que la Reina? Per què el rei, la Reina i la Jota haurien de ser blancs? ".