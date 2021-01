VÍDEO: Rosalía i Billie Eilish uneixen les seves veus en la cançó 'Lo vas a olvidar'

Les artistes Billie Eilish i Rosalía s'uneixen en la cançó 'Lo vas a olvidar', una col·laboració que sonarà en un capítol de la sèrie 'Euphoria' de la plataforma HBO.









El videoclip de la cançó --que combina castellà i anglès-- ha estat dirigit pel premiat Nabil i està protagonitzada per les dues artistes, ha informat aquest dijous la discogràfica Sony Music en un comunicat.









Eilish publicarà al febrer el seu documental 'Billie Eilish: The World's a little Blurry ', dirigit per RJCutler, i al maig el seu primer llibre de fotos.