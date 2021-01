El Govern assegura que no es planteja una altra data per a les eleccions que el 30M

La consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, ha defensat aquest dijous la validesa de el decret suspès pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va ajornar les eleccions de el 14 febrer al 30 de maig, i ha afirmat que "el Govern no es planteja ni un nou decret ni una nova data electoral que no sigui la fixada".













En roda de premsa telemàtica des del Palau de la Generalitat, ha dit que per ara no poden prendre una decisió i que esperaran que el TSJC resolgui el tema de forma definitiva, el que està previst per abans del 8 de febrer.





Aquest dijous, la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJC ha acordat mantenir de forma cautelar la convocatòria d'eleccions a Parlament per al 14 de febrer mentre es tramita el recurs contra l'ajornament dels comicis.