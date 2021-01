La bestreta dels fons europeus arribarà a Espanya al juny o juliol

El secretari general d'Afers Econòmics i G20, Manuel de la Rocha, ha indicat que d'acord amb el retard en els reglaments europeus sobre els fons europeus els Estats presentaran els seus plans de recuperació de forma oficial a finals de març i Espanya podria rebre la primera bestreta, el 13% dels seus fons (uns 9.000 milions), a "juny o juliol".









Així ho ha assenyalat en un webinar amb el director d'EsadeEcPol, Toni Roldán, sobre les prioritats estratègiques i de reforma del nostre país davant l'arribada dels fons Next Generation EU, en què ha celebrat que Europa ha "après la lliçó" i ha "encertat amb la seva resposta", si bé ha apuntat que hi ha "enormes desafiaments" i que els recursos vénen subjectes a la negociació i l'aprovació i superació de les reformes i inversions del Pla de Recuperació.





De la Rocha ha explicat que el president del Govern, Pedro Sánchez, va prendre la decisió de començar les reformes i inversions abans que arribin els fons davant la "molt difícil" situació derivada de la pandèmia, amb una caiguda del PIB "una mica per sobre "de l'11% l'any passat, de manera que va incloure un avançament de 27.000 milions en els pressupostos d'aquest any.





Per això, des de l'any passat s'ha posat en marxa el procés, pel fet que el reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència permet que les inversions i reformes realitzades des del passat 2 de febrer de l'any passat poden ser "elegibles" per als fons europeus.





En tot cas, ha indicat que el Govern està ultimant el Pla de Recuperació que inclourà inversions i 170 reformes distribuïdes en 30 components i amb la transició ecològica, digital, la cohesió social i territorial i la igualtat com a eixos vertebradors.





Pel que fa al calendari, ha indicat que tot i que estava previst que entre l'1 de gener i el 30 d'abril en facin arribar els plans de Recuperació dels Estats a Brussel·les, el retard en l'aprovació dels reglaments legislatius europeus pel bloqueig de Polònia i Hongria ha postergat les dates.





D'aquesta manera, ha precisat que els plans de Recuperació es podran presentar des de finals de febrer o principis de març, en funció de la data en la qual els 27 Estats membres ratifiquin la "decisió de recursos propis", una legislació europea que apuntala la capacitat de generar ingressos de la Comissió per anar als mercats.





D'acord amb el calendari actual, cap a finals de març tots els països ho hauran culminat i Brussel·les podrà acceptar la recepció oficial dels plans, per, posteriorment en un termini de dos mesos revisar-los i aprovar-los, al que se suma un altre mes més perquè el Consell de la UE (Ecofin) els ratifiqui i en tres o quatre mesos se signi l'acord d'implementació i el finançament entre la CE i els estats membres.





Un cop es produeixi la signatura, cada Estat té dret a una bestreta del 13% de l'assignació total de fons, que en el cas d'Espanya són 70.00 milions d'euros en tres anys, de manera que la bestreta rondaria els 9.000 milions.





"Si tot va bé, cap a juny o juliol podrien arribar els primers fons, la bestreta, i, a partir d'aquí, la UE desemborsa dues vegades a l'any, subjecte a l'acompliment de les fites i els objectius que s'han negociat", ha precisat De la Rocha.





GOVERNANÇA I REFORMES

En qualsevol cas, ha insistit que el Govern ja està posant en marxa el procés i ha llançat diverses manifestacions d'interès sobre digitalització, 5G, repte demogràfic, sostres solars o punts de recàrrega, per sondejar el sector privat, les universitats i els diferents sectors i veure quins projectes podrien desenvolupar com a ajuda per a estructurar les convocatòries.





Segons ha dit, es preveu el llançament d'un "bon nombre" de convocatòries per part dels ministeris ja en el primer trimestre i ha garantit que seran amb "concurrència competitiva" i "transparència.





Les convocatòries seran tant per a grans com per a petites empreses, si bé en el cas de les primeres es buscarà que arrosseguin les cadenes de valor per arribar a les pimes i ha recordat que els fons estan subjectes al marc d'ajudes Estat de la UE i " obliguen "a realitzar una inversió.





També s'ha referit al cogovern que impulsa l'Executiu i a la reforma de l'Administració aprovada per reial decret llei el passat 31 de desembre pel Govern per simplificar tràmits, eliminar colls d'ampolla i agilitzar l'execució dels projectes, que creu que conté els "elements necessaris", si bé no descarta que calgui emprendre "ajustos" en matèria de governança més endavant.





El marc de governança creat passa per una comissió interministerial amb els membres del Consell de Ministres i òrgans dependents de Moncloa i altres ministeris; una comissió tècnica integrada per alts funcionaris de l'Administració per assessorar la comissió interministerial; conferències sectorials liderada per Hisenda; fòrums d'alt nivell amb el sector privat i una taula de diàleg social amb els agents socials.





Amb això, de la Rocha s'ha mostrat "convençut" que s'aconseguirà un percentatge "altíssim, sinó total" d'execució dels 140.000 milions d'euros en fons europeus que rebrà Espanya en sis anys, després de negar que no s'hagin executat anys anteriors els recursos europeus.

Sobre les CC.AA. ha reiterat que es durà a terme un seguiment "proper i responsable" de l'Estat sobre l'execució dels diners "en temps i termini" de les autonomies per no comprometre el compliment d'objectius, ja que "la suma nacional serà la suma del que facin totes les regions ".





El secretari general d'Afers Econòmics i G20 ha garantit que el Govern portarà a terme les reformes, amb una previsió de 170 reformes recollides en el Pla de Recuperació, a l'ésser "obligat" que les hagi per aprovar-se el pla i estar subjecte el desemborsament dels fons a l'acompliment de les mateixes.





Entre d'altres, ha citat la reforma en matèria de pensions, mercat laboral, modernització de l'Administració, educació, polítiques actives d'ocupació, el SEPE, millorar la connexió entre els organismes regionals d'ocupació i augmentar els perfilats, Formació Professional, digitalització de pimes , Llei d'universitats o formació al llarg de la vida.





REFORÇ DE PLANTILLA

Per poder implementar les reformes i inversions ha avançat que hi haurà un reforç d'equip, amb la creació de la Secretaria General de Fons de la UE, la Direcció General de fons UE amb funcionaris i experts en fons europeus i licitacions, així com un reforç de les plantilles en les unitats corresponents dels ministeris "de despesa" (Foment, Transició Ecològica, Economia i Digitalització, Indústria, Ciència o Educació), al temps que es crea la unitat de seguiment a Moncloa i les CCAA faran el mateix .





L'objectiu, ha dit, és no deixar passar la "gran oportunitat" de fer un salt de modernització i transformació d'"una dècada o dècada i mitja" gràcies als recursos europeus.