Els Jocs Olímpics de Tòquio, ferits de mort

El Govern del Japó ha conclòs en privat que els Jocs Olímpics de Tòquio hauran de cancel·lar a causa de la pandèmia de coronavirus, segons informa el rotatiu "The Times". L'objectiu governamental seria assegurar els Jocs de Tòquio en el pròxim any disponible: 2032.





Japó s'ha vist menys afectat per la pandèmia que moltes altres economies avançades, però un recent augment de casos l'ha portat a tancar les seves fronteres als estrangers no residents ia declarar l'estat d'emergència a Tòquio i les principals ciutats.





Al voltant de l'80% de les persones al Japó no volen que els Jocs se celebrin aquest estiu, segons mostren les enquestes d'opinió recents, per por que l'afluència d'atletes propagui encara més el virus.









En aquest context, el govern està buscant una manera de salvar les aparences a l'anunciar una cancel·lació que deixa la porta oberta a uns Jocs a Tòquio en una data posterior, segons l'informe de The Times.





Mentrestant, el primer ministre Yoshihide Suga assevera que l'esdeveniment principal "portarà esperança i coratge a el món" en tant que el president de el Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, va reafirmar el seu compromís de celebrar els Jocs aquest any en una entrevista amb Kyodo News dijous .





"En aquest moment, no tenim cap raó per creure que els Jocs Olímpics de Tòquio no s'obriran el 23 de juliol a l'estadi olímpic de Tòquio", va dir Bach a Kyodo.





El primer ministre japonès, Yoshihide Suga, s'ha mostrat decidit a organitzar uns Jocs segurs mentre col·laborem estretament amb el govern metropolità de Tòquio, el comitè organitzador (de 2020) i el COI ", va dir el primer ministre del Japó, Yoshihide Suga, durant seva compareixença en una sessió de la cambra alta de parlament nipó.





Suga va reiterar que els Jocs han de servir "com a prova de la victòria de la humanitat contra la covid-19", el missatge que les autoritats japoneses vénen enarborant des que el març passat es va decidir arran de la pandèmia posposar un any dels Jocs, inicialment previstos per a l'estiu de 2020.





La ministra nipona a càrrec dels Jocs, Seiko Hashimoto ha assegurat que "des del Govern del Japó farem tots els esforç cap a la realització dels Jocs Olímpics i Paralímpics d'aquest estiu".