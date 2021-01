Els autònoms no es poden deduir les despeses de teletreball

Tot i que la normativa habilita que els autònoms puguin deduir gairebé un terç de les despeses de la llar per la part corresponent de la mateixa que es destini a la tasca professional, Hisenda acaba de denegar a l'col·lectiu aquest avantatge fiscal en els casos relacionats amb la situació causada per el virus al·legant que es tracta d'una situació "ocasional i excepcional".





















Ho ha determinar-la Direcció General de Tributs en resposta a una consulta vinculant realitzada per una autònoma que va presentar el dubte davant l'organisme dependent de el Ministeri d'Hisenda i que va informar que habitualment realitza en un despatx localitzat fora del seu habitatge l'activitat econòmica que desenvolupa com a autònoma, sota el mètode d'estimació directa del seu rendiment net.





Per donar resposta a la qüestió, la Direcció General de Tributs va a la regulació pertinent, en aquest cas la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial dels impostos sobre societats , sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, que regula quins dels costos "tindran la consideració de despesa deduïble per a la determinació de l'rendiment net en estimació directa".





Atenent a aquesta redacció, al·lega Tributs, "perquè determinats subministraments de l'habitatge habitual de l'contribuent puguin tenir la consideració de despeses deduïbles d'una activitat econòmica desenvolupada per ell, cal que l'habitatge habitual es trobi parcialment afectada a l'activitat". No obstant això, conclou, "aquesta circumstància no es produeix en el cas plantejat, ja que la mateixa no es troba parcialment afecta l'activitat, sent la utilització de la mateixa en el desenvolupament de l'activitat motivada per una circumstància ocasional i excepcional" relacionada amb la pandèmia.