Ermenegildo Zegna deixarà de fabricar a Espanya i tancarà la seva planta de Sant Quirze de Vallès

Italco, la societat sota la qual el grup tèxtil Ermenegildo Zegna o pera a Espanya, ha comunicat a el comitè seva intenció de tancar la planta de Sant Quirze de Vallès (Barcelona), en la qual treballen 247 persones.





















Fonts de la companyia han explicat que ha adoptat aquesta decisió després de "una profunda anàlisi" de la seva situació econòmica i després d'encadenar tres anys consecutius de pèrdues i que el 2019 alcanzarón els set milions d'euros.





Italco assegura que ha fet "molts esforços previs per evitar arribar a aquesta situació", com assignar a la planta vallesana producció no assignada inicialment o invertir en equipament industrial.





Malgrat això, la firma es veu "forçada a adoptar mesures addicionals atenent el difícil escenari actual". La companyia ja ha comunicat aquesta decisió a el comitè d'empresa i li ha mostrat la seva voluntat d'iniciar el procés de negociació "com més aviat possible" per buscar la millor solució per a la plantilla afectada pel tancament.