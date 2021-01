Dembélé rescata a Cornellà un Barça que espera rival a vuitens de Copa

El Barça serà a vuitens de final de la Copa de Rei després de fallar dos penals al Nou Municipal de Cornellà i haver d'esperar a una nova pròrroga per segellar un 0 a 2 que va costar molt més del que seria desitjable en clau blaugrana. El tècnic barcelonista, Ronald Koeman, no ha amagat la seva monumental enuig, per les oportunitats perdudes per a "tancar" l'eliminatòria molt abans.

Amb Ramón Juan Ramírez, el porter dels "verds" com a gran protagonista a l'realitzar excel·lents parades i rebutjar les penes màximes executades per Dembélé (que ho va remeiar en la pròrroga amb el seu salvador gol i una bona actuació) i pel serbi Pjanic, el Cornellà va plantar cara fins al final davant un Barça en què va tornar a sobresortir un determinant Ronald Araujo al centre de la defensa, les accions d'un Pedri que mai defrauda o els "cops de geni" d'un Konrad que va tornar a deixar en evidència a el portuguès Trincao que tampoc va completar el partit després d'una trista actuació.









El Barça va patir a Cornellà per ser a vuitens de final de Copa Foto: Miguel Ruiz FCBarcelona





Molt menys del que s'esperava per part de l'equip barcelonista que ja estava "avisat" dels naufragis copers de l'Atlètic de Diego Pablo Simeone (precisament a Cornellà) i de el Reial Madrid, realment tocat després de ser expulsat de la competició per un heroic Alcoià.





Les absències, precisament, dels lleons i de l'equip d'un "tocat" Zinedine Zidane en els vuitens de final, representen un element afegit perquè el Barça decideixi afrontar la competició amb el màxim compromís. En l'actual context, no seria un trofeu menor i té l'oportunitat de ser, a partir d'ara, el gran favorit ... si es posa les piles.





Així ho entén el tècnic Ronald Koeman que ha exigit als seus "més responsabilitat" en aquest tipus de confrontacions en què "cal guanyar abans" sense haver de seguir recorrent (encara que en aquesta ocasió amb final feliç) a interminables temps extra.