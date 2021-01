Una doctora denúncia l'exclusió de la vacunació del personal de neteja a l'Hospital Municipal de Badalona

En una carta remesa a Catalunyapress una doctora de l'Hospital Municipal de Badalona, afirma que s'ha exclòs de la vacunació a el personal de la neteja quan és un col·lectiu essencial i exposat a un alt risc de contagi.









En aquest sentit la doctora afirma "Tots els que treballem en un hospital som persones d'alt risc. Sorprenentment en el nostre hospital les senyores de la neteja estan excloses. Per què? Doncs perquè es tracta d'una empresa externa ".





Malgrat tot creu que "estem parlant d'unes persones que des del primer minut d'aquesta horrible pandèmia han estat i segueixen estant en primera línia, tan exposades com qualsevol metge o infermera. És evident que el criteri científic de vacunar els més vulnerables i als més exposats a virus no es compleix. En aquest cas l'únic que compta és que són emprades d'una altra empresa".





I afegeix "no sé qui ha pres aquesta decisió tan equivocada mèdicament parlant i tan injusta. Però a dia d'avui, a les senyores de la neteja del meu hospital no se'ls permet vacunar ".





A més denuncia aquesta doctora que "curiosament al nostre hospital si s'han vacunat persones que no tenen activitat assistencial, és a dir, cap contacte amb pacients, i que fins i tot físicament estan ubicades fora de l'edifici mateix d'hospitalització. Mentrestant, aquestes treballadores tan indispensables en un hospital no les està protegint com a la resta de professionals ".





Una cosa que no ajuda a la immunitat del col·lectiu laboral d'aquest hospital i que pot extrapolar-se al que passa a la resta d'hospitals catalans a manera d'exemple. Encara que des de Metges de Catalunya afirmen que això no ha ocorregut al Consorci Sanitari de Terrassa on "sí s'ha vacunat al personal de neteja del mateix".









Tweet informatiu adreçat a Catalunyapress desde Metges de Catalunya.

CST= Consorci Sanitari de Terrassa





Un altre problema fonamental, continua la doctora "és que no estan arribant totes les vacunes que se sol·liciten. El personal encarregat de vacunar es troba impotent al no poder complir amb les necessitats de vacunació de el personal. D'aquesta manera el període de vacunació pot ser literalment etern ".





Finalment la doctora només té una petició als responsables de la vacunació "només demano que es facin les coses bé".