Els trens de Rodalies es veuràn afectats els 29,30 i 31 de gener per obres a l'estació de Sants

Adif ha iniciat l'execució de les tres últimes fases de les obres d'infraestructura necessàries per a adaptar l'esquema de vies d'estacionament d'ample convencional de l'estació de Barcelona Sants a la nova configuració, la qual cosa permetrà disposar de 4 vies per a la parada dels trens que accedeixen a la terminal per cadascun dels dos túnels d'accés.

































Una vegada finalitzades aquestes obres, es culminarà aquest projecte, de gran rellevància per a la millora de l'explotació ferroviària en el nucli central de la xarxa de rodalies, després que el passat 22 de desembre es posés en servei el nou esquema per als trens que circulen pel túnel de Plaça de Catalunya. Des de llavors, els trens direcció L'Hospitalet de Llobregat (línies R4 sud i serveis de la R1, R3 i R12 amb final en aquesta estació), s'estacionen en les vies 7 i 8. Per part seva, els trens direcció nord per Plaça de Catalunya (línies R1, R3, R4 nord i R12), paren en les vies 9 i 10.



Aquest projecte, conegut com 4+4 i que suposa una inversió superior als 8,9 milions d'euros, permetrà implantar un nou esquema de vies en l'estació de Sants, la qual cosa resulta de gran importància per a la millora del servei, ja que permetrà optimitzar i flexibilitzar la capacitat de la infraestructura i de l'explotació en el nucli central de la xarxa ferroviària de Barcelona.



A més, forma part del pla d'obres que Adif i Adif Alta Velocitat (Adif AV) estan impulsant per al període 2020-2021 que, amb una inversió de gairebé 280 milions d'euros, té per objectiu executar noves i millors infraestructures en la xarxa ferroviària de Catalunya.









COM FUNCIONARÀN ELS TREN ELS DIES 29,30 I 31 DE GENER





Per facilitar la mobilitat dels viatgers de rodalies, Renfe ha reprogramat el seu servei amb l’objectiu de minimitzar les afectacions als viatgers.





Les modificacions afectaran de la següent manera:

















R2 sud (Barcelona Estació de França – Sant Vicenç de Calders per Vilanova i la Geltrú)

Divendres: 2 trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions i reforç en hora punta

Dissabte i diumenge: 2 trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions





R2 nord (Aeroport – Maçanet – Massanes per Granollers Centre)

Durant els tres dies, els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l’estació de El Prat de Llobregat i es redueix la seva oferta habitual

Només el divendres, es redueix l'oferta habitual del tram Castelldefels-Granollers Centre.

Els viatgers amb origen o destinació l’Aeroport podran encaminar-se a Metro línia L9 Sud





















R11 (Barcelona Sants – Portbou per Granollers Centre i Girona)

Els dies 29,30 i 31 de gener, els trens iniciaran o finalitzaran el seu trajecte a Barcelona Estació de França.

Els clients amb origen o destinació Passeig de Gràcia i Sants disposaran com a servei alternatiu el Metro des de l’estació de El Clot - Aragó a més de la connexió de les línies R1 i R2 Nord des de Sants.

















Serveis Regionals R13, R14, R15, R16 i R17

Divendres: 1 tren per hora i sentit entre Barcelona i Tarragona. La resta dels serveis Regionals iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l’estació de Sant Vicenç de Calders.





Els viatgers dels serveis regionals amb origen o destinació Barcelona o parades intermèdies disposen dels trens de les línies R2 Sud i R4 Sud amb enllaç a Sant Vicenç de Calders. En sentit sud, els clients hauran d’avançar el desplaçament des de Barcelona al menys 30 minuts per agafar el seu tren Regional a Sant Vicenç.





ELS TÍTOLS PERMETRÀN FER ELS TRANSBORDAMENT A METRO I ESTACIONS DE RODALIES





Durant aquestes afectacions els títols de transport de Rodalies seran vàlids per realitzar el transbordament a les estacions de Metro amb correspondència amb estacions de Rodalies afectades.





A més tant els títols de transport de rodalies de Barcelona com de serveis regionals es podran utilitzar indistintament en les línies R2 Sud, R4 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17.





Durant aquests tres dies, degut a les restriccions explicades, els serveis de Rodalies veuran modificades les seves vies d’estacionament habitual a l’estació de Barcelona Sants. Adif i Renfe intensificarà la informació per megafonia en aquesta estació.





Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei es comunicaran a través de megafonia en estacions, a l’interior dels trens, així com pantalles i teleindicadors.





Els viatgers poden consultar els horaris:





Als webs www.rodaliesdecatalunya.cat, www.renfe.com i www.adif.es (apartat Estat de la Xarxa)





Al telèfon d’informació 900 41 00 41

A les Apps Rodalies de Catalunya, Renfe Cercanías i Adif en tu móvil

Xarxes socials (@rodalies i @adif_es).





LES OBRES DE L'ESTACIÓ DE SANTS MILLORARÀ LA PUNTUALITAT DE RODALIES





En l'actualitat, l'estació de Barcelona Sants disposa de vuit vies d'estacionament per a serveis d'ample convencional (Rodalia, Regionals i Llarga Distància). Dos d'aquestes vies donen servei a les 618 circulacions que utilitzen diàriament el túnel de Plaça de Catalunya, i les sis restants al túnel de Passeig de Gràcia, pel qual discorren 396 circulacions cada dia.





Com que l'explotació actual del servei està desequilibrada, qualsevol incidència en el trànsit suposa major afecció en les línies passants per Plaça de Catalunya i dificulta la capacitat de normalització del servei després d'un retard.





Per a millorar la regularitat del servei de transport i els índexs de puntualitat, s'està escometent un redisseny de la infraestructura que augmentarà la capacitat de l'estació de Barcelona Sants, millorant la qualitat del servei de Rodalies.





Gràcies a aquesta actuació, es racionalitzarà la configuració de l'esquema de Barcelona Sants, dissenyant un sistema denominat 4+4, pel qual es disposarà així de dos feixos de quatre vies d'estacionament que comunicaran amb cadascun dels túnels, el de Plaça de Catalunya i el de Passeig de Gràcia. D'aquesta manera, s'equilibren les vies d'estacionament per a garantir una major capacitat d'acord amb l'actual i futur esquema d'explotació de la xarxa.





Els principals objectius són reduir els temps d'entrada dels trens que accedeixen a l'estació, equilibrant aquestes operacions i agilitant la pujada i baixada de viatgers, permetent un augment de la fluïdesa en el pas per aquesta estació. A més, es descongestiona l'afluència en les andanes en obtenir-se una millor distribució dels usuaris.





Aquesta actuació podrà ser cofinançada pel Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF).