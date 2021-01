Detingut a Castelldefels un dels violadors més buscats d'Europa

La Policia deté a Castelldefels a un dels violadors més buscats d'Europa, el ciutadà francès de 48 anys François di Pasquali, que residia al municipi català amb una identitat falsa després de ser sentenciat per l'agressió sexual a una dona de 84 anys a França .





El delinqüent capturat, mantenia el seu anonimat sota una identitat falsa. La repercussió de l'crim i de la seva fugida va provocar que Europol ho incluyuera en la seva llista dels criminals més buscats d'Europa.





L'episodi de l'agressió sexual a una dona de 84 anys va tenir lloc al juny de 2009 a la localitat francesa de Saint-Genest-Lerpt. Les autoritats afirmen que va traslladar en cotxe a la víctima. Li va demanar una beguda i, un cop a l'interior de l'habitatge, la va violar. Algunes informacions apunten que la dona patia Alzheimer. L'episodi va provocar un gran enrenou mediàtic al seu país.

















Segons assenyala la policia, la identificació de l'autor no va poder aconseguir fins a l'any 2012: "En aquell moment, arran de la seva detenció per un delicte de violència conjugal, va ser identificat per la seva ADN com a sospitós de la violació a l'anciana. En 2016 va ser condemnat en sentència ferma a la pena de 10 anys de presó ".





documentació italiana





Una sentència que no es va executar. Di Pasquali va aprofitar vincles familiars i afectius per abandonar el país. Les indagacions van permetre la seva localització a la localitat barcelonina de Castelldefels, on residia amb una documentació falsa italiana.





"L'àgil contacte entre les policies espanyola i francesa ha permès que la localització i detenció de l'fugitiu s'hagi produït en el mateix dia en què el punt de contacte francès de la xarxa ENFAST comuniqués urgentment indicis que apuntaven a la presència de l'buscat a Espanya ", assenyala la policia.





Després de la seva detenció, Europol ja ha eliminat la fitxa de François Di Pasquali de la llista dels seus criminals més buscats.