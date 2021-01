Telefónica inverteix en la 'startup' Nannyfy

Wayra X , el hub digital de Telefónica, ha realitzat una inversió en la plataforma de tecnologia educativa espanyola Nannyfy, que ofereix contingut en línia adreçat a infants, segons ha informat en un comunicat.





La 'startup' prepara la seva propera ampliació de capital, que obrirà entre abril i juliol d'aquest any. En les tres anteriors, en 2019, va aconseguir finançament per més de 1,1 milions d'euros.





En aquesta plataforma, els menors d'entre tres i dotze anys poden accedir a NannyFun, un mètode d'aprenentatge digital desenvolupat per la 'startup' que ofereix cursos mensuals i activitats diàries programades sota un model de subscripció o pagament per ús.





La plataforma és també accessible a través del seu 'app'. També ha desenvolupat una 'living app' per a Movistar + resultat de la seva participació en el programa Wayra Activation Programme.









Prèviament, la 'startup' era només un web on els pares podien buscar un cangur que acudís al seu domicili. Va sorgir quan Claudia de la Riva, consellera delegada i fundadora, no va aconseguir trobar un cangur per a la seva filla perquè no hi havia cap plataforma online que cobrís aquesta necessitat.





No obstant això, amb l'arribada de l'Covid-19 va haver de reorientar la seva proposta, digitalitzar els seus processos i convertir-se en pionera de l'aprenentatge i cura de nens virtual. Després de la reinvenció, la plataforma creix en registres una mitjana de l'48% a el mes i les visualitzacions dels vídeos han augmentat de mitjana un 111% mensual durant els últims tres mesos. El seu abast als Estats Units i Llatinoamèrica no deixa de créixer.





Precisament, Wayra X ha destacat la "capacitat de reinvenció i flexibilitat de el model" entre les principals raons per les quals ha apostat per Nannyfy. També ha elogiat la seva capacitat per produir contingut digital propi i la seva aposta per la personalització, treballant en un servei que s'adapti a cada nen o nena tenint en compte la seva edat i interessos.





Nannyfy passa a formar part de la cartera de 'startups' de Wayra X juntament amb Peoople i Blabla. El hub 100% digital de Telefónica per invertir en startups amb productes digitals de consum massiu, tanca d'aquesta manera la seva primera inversió de 2021 i la seva tercera des del seu naixement el passat mes de novembre.