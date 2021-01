Segons la Cambra de Comerç l'economia creixerà un 6,2% en aquest 2021

La Cambra de Comerç d'Espanya estima que l'economia espanyola creixerà aquest exercici un 6,2%, enfront de la reculada de l'10,9% esperat per a l'exercici 2020, d'acord amb les seves últimes previsions.



Tant la contracció de l'activitat l'any passat com la recuperació en 2021 seran menys intenses del que preveu novembre, quan la Cambra de Comerç calculava un retrocés de l'13% i un avanç de l'8,6%, respectivament.





Josep Lluís Bonet, president de la Cambra de Comerç





La raó d'aquesta rebaixa en la previsió de creixement de 2021 és l'impacte de la tercera onada de l'Covid-19, la intensitat està obligant a prendre de nou "severes restriccions" a la mobilitat ia la interacció social, amb una "forta repercussió negativa "en sectors com el turisme, l'hostaleria i el comerç.



Així es reflecteix en l'evolució estimada de el consum de les llars, que s'incrementarà un 6,3% aquest any, pràcticament la meitat del que contempla les anteriors previsions.



Pel que fa a la formació bruta de capital fix, creixerà un 5%, un punt menys que l'esperat a causa d'un menor dinamisme de la inversió en construcció; mentre que la inversió en béns d'equip augmentarà un 12,3%, en línia amb les estimacions del mes de novembre.



En relació amb el sector exterior, s'ha revisat a l'alça el creixement de les exportacions, que avançaran un 13,3%, mentre que les importacions pujaran un 13%.



El comportament de l'mercat de treball reflectirà també aquesta menor intensitat en el ritme de recuperació, tot i que la Cambra de Comerç estima que l'ocupació creixerà un 2,1%, el que equival a la creació de 350.000 llocs de treball.



La taxa d'atur, d'aquesta manera, pujarà tot just tres dècimes respecte al 2020, fins al 17,3%, ja que s'espera que l'ampliació de l'aplicació dels ERTO segueixi contenint el creixement de la desocupació.



Respecte a l'evolució de el dèficit públic el 2021, les previsions de la Cambra d'Espanya apunten cap a una reducció de gairebé sis punts respecte a l'exercici 2020 (12,8%), si bé encara es situarà en nivells molt alts, a l'entorn de l' 7%.