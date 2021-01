Noves contradiccions a la Generalitat ara a compte d'un possible confinament domiciliari

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest divendres que la Generalitat no té sobre la taula un confinament domiciliari per fer front a la pandèmia de l'coronavirus. Per la seva banda, la consellera de la Presidència i portaveu de l'Executiu, Meritxell Budó, pensa que a curt termini el Govern haurà de decretar un nou confinament.





Aragonès ha remarcat que un confinament domiciliari ho ha de decidir el Govern espanyol perquè "tingui força legal" i ha afirmat que el Govern ha pres totes les mesures que podia prendre. Així mateix, ha argumentat que no s'ha proposat un confinament perquè "implica unes compensacions i uns efectes que s'han de poder afrontar també", i ha acusat el Govern de Pedro Sánchez de no donar tots els recursos necessaris per ajudar els sectors afectats.





El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès.





La consellera de la Presidència i portaveu de Govern català, Meritxell Budó, ha assegurat per la seva part que a curt termini el Govern haurà de decretar un nou confinament domiciliari davant les dades d'algunes comunitats: "No sé a què espera el govern espanyol per aplicar algun tipus de confinament "ha subratllat.





"Mirem el mapa de com està l'Estat espanyol, i estem molt preocupats perquè a curt termini jo penso que sí, que l'Estat haurà de decretar algun nou confinament domiciliari, no sé si serà general o per territoris", ha remarcat Budó aquest divendres .









La consellera de la Presidència i portaveu de Govern català, Meritxell Budó,





La consellera ha alertat que aquest "descontrol" de la pandèmia podria arribar a Catalunya en unes setmanes, i que per tant està en mans de Govern aplicar un confinament domiciliari perquè les comunitats autònomes no tenen eines per poder-ho decretar, en les seves paraules.





La portaveu ha posat en valor que les restriccions vigents a Catalunya estan sent "efectives" per reduir la interacció social, i ha tornat a trucar a la responsabilitat de la ciutadania perquè les compleixin.