Boye, processat per blanqueig de capitals de Sito MiÃ±anco, intenta demostrar que no va cometre delicte

L'advocat Gonzalo Boye ha presentat davant el Jutjat Central d'Instrucció número 3 un escrit mitjançant el qual aporta prova documental i pericial amb l'objectiu de demostrar "la inexistència de delicte" per la seva part en la causa per la qual la jutgessa María Tardón proposa jutjar José Ramón Prado Bugallo, 'Sito Miñanco', ia altres 45 persones per operacions en què es pretenia introduir gairebé quatre tones de cocaïna i blanquejar els diners obtinguts de la droga.





En l'escrit de 72 pàgines, Boye apunta que aquestes proves van ser ja relacionades durant la seva declaració indagatòria davant la magistrada el passat 18 de gener, i és rellevant pel que fa a les concretes imputacions que s'aboquen en l'ordre de processament contra el lletrat.





La jutge imputa Boye, que exerceix la defensa de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el si d'una organització criminal, procedent de l'narcotràfic, en concurs amb un delicte continuat de falsificació en document oficial.





El seu processament té origen en l'ús de correus humans per l'organització de Sito Miñanco per moure diners cap a Colòmbia i de la detenció el 6 de febrer 2017 de diversos dels investigats a l'aeroport de Barajas quan transportaven amagat al fons del seu equipatge 889.620 euros.





L'advocat Gonzalo Boye.





La jutge explicava en el seu acte com davant aquesta aprehensió, els processats García Arango i Manuel Ponts Saavedra, qui coordinava a través de "persones de confiança" dels desplaçaments de diners fins a Colòmbia, van iniciar les accions per recuperar els diners que pertanyia a Sito Miñanco. I va ser en aquest context quan Ponts Saavedra, Sito Miñanco i García Arango van mantenir una trobada amb els advocats Gonzalo Boye i Jesús Morán Castro.





En aquesta reunió, aquests els van informar que elaborarien uns documents i presentarien uns contractes de compravenda de lletres de canvi que justificarien l'origen legal de diners intervingut. Segons la jutge la idea era fer veu que aquesta documentació confeccionada pels advocats, havia estat adquirida i venuda a tercers per un altre dels processats, Manuel Pedro González Rubio, uns dies abans de l'aprehensió de els diners a Barajas.





No obstant això, segons la jutge, aquest negoci "no presentava cap lògica comercial, ja que en alguns casos, les lletres de canvi ja estaven vençudes quan suposadament González Rubio les va vendre, i en altres la lletra era de data anterior a l'préstec hipotecari en virtut de el qual s'emetia ".





Ara, Boye tracta de desmuntar aquesta tesi de la magistrada i per això aporta diferent documentació, com a dades de l'activitat empresarial i econòmica de Manuel González Ros "que acredita que no és aquesta mena de 'correu humà' que es descriu en l'acte de processament "i documentació que acreditaria que González Rubio és l'amo de diners intervingut a Barajas.





També aporta en l'escrit documentació que, diu, prova la incorporació a les actuacions "d'una suposada evidència corroboradora de les falsàries declaracions de Ponts Saavedra i González Rubio, amb intent de menyscapte de la fe pública judicial pròpia de la Lletrada de l'Administració de Justícia ".





A això suma un expedient de 2010 obtingut de l'propi despatx d'advocats de Boye i que està relacionat amb diversos encàrrecs professionals de l'coprocesado Manuel Pedro González Ros. Amb això tracta de demostrar que tots dos es coneixien amb anterioritat de manera que el contacte de 2017 no hauria estat el primer que van tenir.





També aporta documentació referent a la geolocalització dels telèfons mòbils intervinguts a Miñanco, Ponts Saavedra i González Rubio, que, al seu parer, acrediten que és "absolutament fals que Sito Miñanco acudís a l'despatx de Gonzalo Boyé al febrer de 2017". En aquesta suposada reunió haurien pactat com recuperar els diners intervingut a Barajas.





DEFENSA QUE NO BLANQUEIG CAPITALS

Amb això, l'advocat tracta no sols de demostrar "la seva absoluta falta de participació en un delicte de blanqueig de capitals procedent de l'narcotràfic en concurs ideal amb un delicte de falsificació" sinó també que tampoc hi ha cap delicte de blanqueig en els fets per part de ningú, i "la mendacitat de les declaracions incriminatòries dels dos coprocesados Ponts Saavedra i González Rubio".





Aquestes declaracions per Boye són clau en la seva imputació doncs sense elles "no s'hauria pogut assignar la situació de investigat ni posteriorment hauria pogut dictar ordre de processament contra la seva persona". "Sense la declaració incriminatòria de Ponts Saavedra de 24 de juliol de 2019, no s'hauria autoritzat diligència d'entrada i registre en els domicilis personal i professional de la meva mandant", diu l'escrit.





A això suma la declaració incriminatòria de l'també coprocesado González Rubio de 8 de juliol de 2020, i indica que "és clau per atribuir a l'acte de processament conductes punibles a Gonzalo Boye". Apunta a més que ha estat ratificada i ampliada pel mateix González Rubio en la seva declaració indagatòria de 7 de gener de 2021.