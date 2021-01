32 associacions animalistes acusen Ada Colau de "menysprear-los" sistemàticament

En una carta que han fet arribar a l'alcaldessa Colau afirmen "fa uns dies les organitzacions de protecció animal de Barcelona vam rebre un correu electrònic on se'ns informava de la desaparició d'una línia pressupostària específica, dins de la Convocatòria General de Subvencions, destinada a la protecció d'animals a través de la gestió cívica ".













El seu govern segons aquestes 32 associacions "està executant de forma permanent un menyspreu sistemàtic a les organitzacions de protecció i defensa animal de la ciutat, en una clara deriva cap al desmantellament de polítiques que porten dècades aplicant-se, construint-se i millorant de forma progressiva ".





A més afirmen que l'Ajuntament de Barcelona deixarà de subvencionar "el treball gratuït 24/7 de el teixit d'organitzacions i activistes que gestionem tasques com ara rescat d'animals en situació de maltractament, recollida d'animals abandonats, campanyes d'adopció i sensibilització, gestió de colònies felines, c ampañas a les escoles, etc .. "





És a dir un "treball que hauria de recaure 100% sobre la gestió pública i que no obstant això és dut a terme a través d'una xarxa de ciutadans de forma gratuïta però alhora professional i metòdica".





La retirada d'aquesta partida, afirmen les associacions en la seva carta "mal anomenada subvenció es justifica en el correu com una mesura d'ajust i austeritat davant la situació econòmica de les administracions públiques davant la Covid-19 . Aquest argument, lluny de justificar la decisió , es fa més incoherent i ofensiu davant les següents evidències concretes: ja el 2020, sense un context de pandèmia, l'actual govern havia reduït la mateixa un 40%, i aquest any simplement ha acabat d'executar, amb el 60% restant, el que va començar a desmuntar en l'anterior exercici ".

















En relació, segueixen dient a l'alcaldessa "al manteniment de la línia de subvencions adreçada a entitats que tenen cura de les colònies de gats (destinada a l'esterilització), és important assenyalar que aquesta decisió també ha afectat negativament les ajudes destinades a tasques de sensibilització i que aquestes entitats segueixen fent-se càrrec dels costos de factures veterinàries i alimentació, el cobriment repercuteix en benefici de tota la ciutadania de Barcelona "





Així mateix, afirmen "s'ha tornat a postergar la posada en marxa de centre d'acollida d'animals de la ciutat, que persones i entitats portem esperant des de fa dècades.





A més tal com apunta Carla Cornella, presidenta de FAADA , "és imprescindible considerar que l'Ajuntament té la competència i la responsabilitat en la gestió de la protecció dels animals de Barcelona i que des de les entitats de la ciutat treballem cada dia de l'any assumint una part d'aquesta gestió ".





Per tot el que s'ha indicat, les entitats de protecció animal de Barcelona demanen a Colau en aquesta carta oberta "que l'Ajuntament reconegui la seva tasca com a servei social, que revisi amb urgència la desafortunada decisió d'anul·lar les ajudes sobre benestar animal i hem sol·licitat un replantejament de la manera d'afrontar les polítiques de protecció animal de Barcelona, un cop considerada "Ciutat Amiga dels Animals".





LA CARTA REMESA A L'ALCALDESSA