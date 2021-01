Ampliat el termini perquè els catalans residents a l'estranger votin

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat aquest divendres ampliar els terminis del vot des de l'estranger per a les eleccions catalanes programades de moment per al 14 de febrer, incloent tant la sol·licitud del vot pregat que han de cursar els inscrits en el cens de residents absents (CERA) com el posterior exercici de sufragi.

















L'ampliació havia estat sol·licitada per la Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya i s'ha acceptat després de demanar informes a l'Oficina del Cens Electoral i a la Societat Estatal Correus i Telègrafs, que coincideixen a posar en relleu les circumstàncies extraordinàries en què va haver de realitzar-se la tramitació del vot dels residents a l'exterior a causa de la pandèmia del coronavirus.





S'ha tingut també en compte tot el que està envoltant aquesta convocatòria electoral del 14 de febrer, tenint en compte que la Generalitat va ajornar la cita amb les urnes i després el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre aquesta decisió, el que ha generat retards en els tràmits electorals.





En concret, la JEC amplia fins el dimarts 26 de gener el termini de sol·licitud a l'Oficina del Cens Electoral del vot dels electors residents de manera permanent a l'estranger (CERA) i dels electors residents temporalment a l'estranger (ERTA).





A més, s'amplia fins al 2 de febrer el termini d'enviament de la documentació electoral per la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral als electors residents a l'estranger, sense perjudici que l'esmentada Oficina remeti aquesta documentació amb la major celeritat possible .

Igualment, es prorroga fins al dissabte 13 de febrer, vigília de votació, el termini de l'enviament per correu als Consolats del vot dels electors inscrits en el CERA que optin per aquesta opció, i fins al mateix dia dels comicis el termini del dipòsit del vot en urna en els consolats dels electors inscrits en el CERA (art. 75.5 de la LOREG) fins al diumenge 14 de febrer, com a màxim fins a l'hora prevista per al tancament dels col·legis electorals a Catalunya (les 20 hores, horari peninsular).





Com s'ha fet en altres processos electorals en què han concorregut circumstàncies extraordinàries, els consolats han de remetre el divendres 12 de febrer els sobres dipositats pels electors i els rebuts per correu fins a aquesta data, juntament amb l'acta expedida pel funcionari consular, amb la major celeritat possible a l'oficina que a aquests efectes es constitueixi al Ministeri d'Afers Exteriors, la qual, al seu torn, procedirà a l'enviament urgent a les corresponents juntes electorals provincials.





Així mateix, els consolats hauran d'obrir de nou el dissabte 13 i el diumenge 14 de febrer a l'efecte de rebre tant els vots per correu com els que es puguin dipositar en urna. I els vots per correu que arribin fora de termini, s'hauran de remetre per la mateixa via perquè les juntes electorals decideixin el seu destí en el moment d'efectuar l'escrutini general.





Finalment, la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars haurà de prendre totes les mesures necessàries per procurar que els sobres amb els vots dels electors puguin estar a disposició de Correus el dimarts 16 de febrer per ue es reparteixin a les respectives Juntes Electorals Provincials per al seu escrutini, abans de les 8 del matí de dimecres 17 de febrer.





Així mateix, la Direcció General d'Espanyols a l'Exterior i d'Assumptes Consulars ha de remetre els originals de les actes expedides pels funcionaris consulars a la Junta Electoral Central i una còpia de les actes a les juntes electorals provincials, podent fer-ho per correu electrònic.





Les juntes electorals provincials, en el moment de procedir a l'escrutini de l'vot dels electors inscrits al CERA, hauran de considerar com a vàlids els vots per correu dirigits a les oficines consulars en què consti el seu enviament no més tard de dissabte 13 de febrer.