La polèmica de la vacunació esquitxa ara la cúpula militar

La vacunació del Cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD) i altres càrrecs militars ha fet créixer en les últimes hores la polèmica sobre les persones que han rebut la primera dosi de la injecció contra el coronavirus tot i no ser grups de risc. Aquesta llista cada vegada és més gran, i en ella apareixen des de més de vint polítics, entre consellers, alcaldes i regidors, fins a alts càrrecs públics, directius d'una empresa d'ambulàncies o informàtics.













En el matí d'aquest divendres s'ha conegut que el JEMAD, el general Miguel Ángel Villaroya, i altres càrrecs de la cúpula militar han rebut la primera dosi de la vacuna dins el pla de vacunació de les Forces Armades.





Davant d'això, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que no coneixia la informació fins veure-la publicada en els mitjans de comunicació i ha demanat un informe a l'JEMAD per conèixer en detall el protocol que s'ha seguit per establir les prioritats de vacunació dins de l'EMAD.

AL MENYS 22 CÀRRECS POLÍTICS AMB LA PRIMERA DOSI

Aquesta polèmica se suma als càrrecs polítics que ja s'han vacunat, i el nombre conegut supera la vintena. D'aquesta manera, a l'almenys dos consellers autonòmics --en Múrcia i Ceuta, tots dos del PP--, onze alcaldes --set del PSOE, dos del PP, un JxCat i un altre de CDEI-- i set regidors --tres de l' PP, tres del PSOE i un altre de JxCat--, a més de dos directors d'Hospital al País Basc, tots dos del PNB, els que s'han vacunat tot i no pertànyer al primer grup de vacunació.





El Ministeri de Sanitat va establir que els primers que rebrien les vacunes contra el Covid-19 serien els residents dels centres de gent gran i personal sanitari i sociosanitari. Aquests ciutadans van començar el passat 27 de desembre a vacunar amb les primeres dosis de la vacuna de Pfizer, i en els últims dies s'ha incorporat també la vacuna de Moderna.





Els càrrecs polítics que van decidir administrar la primera dosi de la vacuna sense correspondre han al·legat en molts casos que es la injectaven perquè sobraven dosi. A més, el conseller de Sanitat de Ceuta, Javier Guerrero, va justificar aquest fet perquè sinó se la posava ell tampoc es la injectaven seus tècnics. "No m'agraden les vacunes", afegia.





Aquest conseller de Sanitat encara no ha dimitit, però sí que ho va fer el seu homònim en el Govern de Múrcia, Manuel Villegas, també del PP, que va decidir presentar la seva renúncia per injectar-se tant ell com alts càrrecs de la Conselleria la vacuna contra la Covid-19 . Això sí, Villegas va renunciar al seu càrrec en la tarda de dimecres després d'haver descartat dimitir al matí.





POLÍTICS VACUNATS PER CCAA

La Comunitat Valenciana és la que més polítics té ja amb la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19 injectada. En total, sis càrrecs polítics han rebut aquesta vacuna: l'alcalde del Verger (PSOE); l'alcaldessa de Poblets, Carolina Vives (PSOE); l'alcalde de Rafelbunyol (València), Fran López (PSOE); el regidor de Sanitat d'Oriola (Alacant), José Galiano (PP); l'alcalde de la Nucia (Alacant), Bernabé Cano, --que al seu torn és diputat provincial-- i el regidor de Sanitat de la localitat, Manuel Alcalá, tots dos de PP.





Per la seva banda, Andalusia té a tres alcaldes i un regidor que ja s'han vacunat. Aquests són els primers edils de Torrecampo (Còrdova), Francisca Alamillo (PSOE); Alcaracejos (Còrdova), José Luis Cabrera (PSOE); El Guijo, Jesús Fernández, de Ciutadans Demòcrates i Independents (CDEI) i la regidora de Salut de Bonares (Huelva), Dolors del Rocío Galán (PSOE).





Seguit va la Regió de Múrcia, amb tres: el ja exconseller de Sanitat, Manuel Villegas, a més del regidor de l'ajuntament de Múrcia, el responsable de Salut i Esports de l'Ajuntament de Múrcia, Felipe Coello (PP), i l'alcaldessa de Molina de segura (Múrcia), Esther Clavero (PSOE).





Catalunya té a dos polítics vacunats: el primer edil de Riudoms, a Tarragona, Sergi Pedret, i un regidor del mateix municipi, tots dos de JxCAT. A més, al País Basc els directors d'Hospital de Basurto i Santa Marina, del PNB, han dimitit per vacunar-se.





Per la seva banda, Astúries té a una regidora vacunada al municipi de Castrillón, Carmen Piedralba (PSOE). També n'hi ha un a Extremadura, un regidor 'socialista' a Plasencia (Càceres); un altre a Castella i Lleó, l'alcalde de Villavicencio dels Cavallers (Valladolid), Alberto de Pau (PSOE).





Aragó compta amb el primer edil de Luesia (Saragossa), Jaime Lacosta, de PP, ja vacunat.





INFORMÀTICS I DIRECTIUS

També s'ha conegut que un grup de 17 informàtics de l'àrea sanitària de Pontevedra-O Salnés, a Galícia, havien rebut la primera dosi que, des de la gerència d'aquesta àrea sanitària, ho atribueixen a un "error".





A més, en les últimes hores han aflorat diverses denúncies que apunten que directius de l'empresa Ambuibérica, d'ambulàncies, s'haurien vacunat abans que el personal sanitari d'aquesta empresa que treballen a Cantàbria i a les províncies castellanolleoneses de Valladolid i Zamora.





Aquestes persones per tant se sumarien als càrrecs públics en diferents comunitats autònomes que ja han rebut la vacuna contra la coronavirus malgrat no pertànyer a grups de risc. En aquest sentit, el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, xifrava en 200 les persones que ja s'haurien vacunat a la regió valenciana malgrat no ser del primer grup de vacunació.





A la Regió de Múrcia, a més del conseller de Sanitat, que ja va dimitir, al parer s'haurien vacunat més de 400 alts càrrecs i funcionaris d'aquesta Conselleria.





PUIG PLANTEJA EL DEBAT DE NO administrar-LA SEGONA DOSI

Després de l'increment de casos de càrrecs que s'han vacunat tot i no pertànyer al primer grup de vacunació, Ximo Puig, president de la Comunitat Valenciana, regió on més polítics han rebut la primera dosi, ha plantejat el debat que aquestes persones no rebin la segona dosi.





"Ho dic amb total contundència", assegurava el president valencià, que xifrava en 200 les persones que haurien rebut a la Comunitat Valenciana la primera dosi de la vacuna tot i no ser grups de risc.