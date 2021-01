Tot i les crítiques de l'oposició, Sánchez defensa l'estat d'alarma i el pla de vacunació

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha defensat aquest divendres l'estratègia estatal que està desenvolupant l'executiu per lluitar contra el coronavirus, i ha assegurat que tant l'estat d'alarma i les seves mesures com el pla de vacunació "estan funcionant", tot de les crítiques de l'oposició i algunes comunitats autònomes.













A més, ha tornat a fer una crida a la unitat i ha assegurat que, tot i els "atacs ferotges" que rep en ocasions com a resposta, no es va a "desanimar" i seguirà apel·lant a l'acord entre tots, perquè " cap desgràcia distingeix de colors polítics ".





"La natura, amb la borrasca 'Filomena', ens ha tornat a donar una gran lliçó, que és que cap desgràcia distingeix de colors polítics. Ni els desastres naturals, ni les malalties, ni els revessos econòmics. Tots els nostres compatriotes pateixen els mateixos problemes i la resposta dels representants hauria de ser la mateixa. Malauradament, no sempre és així ", ha afirmat.





Així ho ha assegurat durant l'acte que ha protagonitzat a Aragó al costat del president autonòmic, Javier Lambán, per presentar El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia Espanyola al Palau de Congressos de Saragossa.





Segons Sánchez, aquesta actitud d'alguns representants que rebutgen la unitat o el fet que les seves crides hagi caigut de vegades "en sac trencat" o hagin estat contestats "amb atacs ferotges", és "raó de més" per seguir treballant per aconseguir-la. "No em desanima", ha garantit.





El president s'ha referit en concret a les "falles en la unitat" que s'han produït en l'àmbit parlamentari, si bé ha defensat que s'han suplert a Europa, amb l'acord dels fons europeus, o en l'àmbit autonòmic, amb l'estratègia de cogovernança posada en marxa pel Govern des de l'estiu per gestionar la lluita contra la pandèmia.





Així ho ha assegurat, tot i que molts governs autonòmics critiquen el Govern per aquesta estratègia, i gairebé tots han reclamat sense èxit que modifiqui l'estat d'alarma per poder endurir algunes de les mesures, com el toc de queda, per avançar-lo.





"Tenim una estratègia estatal contrastada. Sabem com doblegar el tercer revolt. S'ha aprovat per totes les comunitats autònomes, amb indicadors comuns, accions comunes, i temps suficient per poder avaluar l'eficàcia de les mesures que posem en marxa. Tenim també l'experiència acumulada i un rumb clar de com fer-hi front ", ha reivindicat.