Arriba la nova borrasca 'Ignacio', que marcarà el cap de setmana

La borrasca 'Ignacio' succeirà a 'Hortense' que ha deixat al seu pas tempestes, un fenomen meteorològic molt poc freqüent durant el mes de gener a Espanya, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que ha comptabilitzat més de 3.000 llamps al que va de divendres.













El portaveu de l'AEMET, Rubén del Campo, ha explicat que la borrasca 'Hortense' durant la matinada i primeres hores d'aquest divendres va arribar amb ratxes de vent molt fortes i fins i tot huracanades, xàfecs i tempestes al centre i meitat nord peninsular.





Així en les primeres hores d'aquest divendres s'han registrat uns 3.000 llamps a la xarxa de l'AEMET, un fet que el portaveu destaca perquè les tempestes són "poc freqüents a l'hivern" a Espanya i que al gener, "com a molt" es produeixen un dia o dos de mitjana a la cornisa cantàbrica i en l'entorn de la Mediterrània ".





No obstant això, en zones de l'interior i punts de l'altiplà nord on s'han produït aquest divendres i potser a la vall de l'Ebre només hi ha "una tempesta al gener un cop cada 10 o 20 anys".





"Les tempestes són fenòmens molt poc habituals en l'interior de la Península al gener", ha insistit Del Campo que afegeix que els xàfecs més intensos s'han donat al terç nord peninsular i han arribat intensitat molt forta. Així, ha informat de 9 litres per metre quadrat en 10 minuts a Tona (Barcelona) o els 7 per metre quadrat recollits en 10 minuts Isaba (Navarra). Però el protagonista de divendres ha estat el vent que ha bufat "amb molta força" i ha deixat "nombroses ratxes huracanades".





En concret ha citat els 179 quilòmetres per hora a Panticosa (Osca); 155 quilòmetres per hora a Valdezcaray (La Rioja) i ratxes superiors a 120 quilòmetres per hora en zones planes del centre i la meitat nord, entre els quals destaca els 122 quilòmetres per hora a Saragossa i 123 quilòmetres per hora a Andorra (Terol).





Al llarg de divendres aniran cessant les precipitacions fins a l'arribada de 'Ignacio' la següent del "carrusel de borrasques" que va començar amb 'Gaetán' i a la que va seguir 'Hortense', un cop passada 'Filomena'.





'Ignacio' arribarà aquest divendres a la fin del dia però afectarà sobretot el dissabte, amb ratxes de vent que no seran tan intenses com les d'Hortense però que també afectaran àmplies zones de nord, centre i oest de la Península i a les Balears, on es tornaran a superar les ratxes de 80 i de fins a 100 quilòmetres per hora. "Ratxes molt fortes que poden suposar un risc important", avisa.





Així mateix, ha apuntat que el vent portarà associat temporal marítim, amb onades de 4 a 5 metres a l'Atlàntic gallec i al Cantàbric, i onades de 3 a 4 metres a la Mediterrània peninsular. A les Balears destaca que fins i tot podran arribar als 7 metres.





Però 'Ignacio' també deixarà pluges a la Península al llarg de dissabte, tot i que no s'esperen grans quantitats de precipitació, excepte a Galícia. Al sud de la comunitat gallega podran ser forts o persistents i també plourà amb certa abundància, amb certa intensitat a l'oest de la Serralada, Cantàbrica i punts del Pirineu.





La cota de neu de dissabte estarà entre 800 i 1.000 metres al nord, tot i que anirà pujant al llarg del dia fins a uns 1.800 o 2.000 metres. Al migdia se situa la cota al voltant d'aquesta aquestes altituds i baixarà de nou a últimes hores fins a uns 1.500 metres.





Pel que fa a les temperatures, l'AEMET no espera grans canvis el dissabte, si bé, poden baixar a la meitat oriental peninsular i Balears i pujaran pel nord-oest. Les gelades es produiran sobretot i fonamentalment en zones de muntanya.





Diumenge, però s'espera una pujada de les temperatures, especialment al centre i meitat sud i l'ascens serà molt marcat en les temperatures mínimes, que poden pujar de 4 a 6 graus centígrads, i aquesta pujada de les temperatures s'anirà estenent a la resta de zones del país durant els dies següents.





Aquest dia acabarà de passar el front associat a la borrasca Ignasi a primeres hores del matí però el diumenge a la tarda arribarà un nou front associat a una nova borrasca.





El portaveu precisa, però, que aquestes precipitacions seran febles, ocasionals i disperses, excepte a Galícia, el Cantàbric i en zones de muntanya, on poden ser una mica més intenses.

Pel que fa al vent, el diumenge seguirà bufant amb força al nord i est peninsular, tot i que ja no seran ratxes tan intenses com el dissabte i a més anirà amainant al llarg del dia. En general, el vent començarà a afectar la Península i dilluns travessarà la Península i deixarà pluges al seu pas dilluns, tot i que en general seran febles excepte en zones de muntanya.