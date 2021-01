Divuit candidatures concorreran a les eleccions catalanes a Lleida

Un total de 18 candidatures concorreran a les eleccions catalanes a la circumscripció de Lleida, 7 més que en els comicis de 2017, després que les juntes electorals provincials hagin proclamat les candidatures de cara al 14F.













En un comunicat aquest divendres, la Conselleria d'Acció Exterior de la Generalitat --encarregada de l'organització dels comicis-- ha explicat que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat el llistat definitiu de les candidatures electorals de Lleida.





Dues de les 21 candidatures provisionals que es van presentar el 13 de gener no han estat proclamades; es tracta del Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) i l'Agrupació Lleida en Marxa (LLEM).





Així, finalment es presenten per Lleida JxCat, el PSC, el PDeCAT, Cs, ERC, el PP, la CUP, un nou cicle per guanyar (CUP-G), En comú Podem - Podem en comú, Vox, Escons en blanc ( EB) i Retalls 0 - Grup Verd - municipalistes (RETALLS zero- GV-M).





També el Moviment primàries per la Independència de Catalunya (MPIC), el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC), Esquerra en Positiu (IZQP), el Front Nacional de Catalunya (FNC), el PNC, Suport Civil Català (SCAT) i per un món més just (PUM + J).