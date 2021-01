Unides Podem demana al Govern que signi el Tractat de Prohibició d'Armes Nuclears

Unides Podem ha registrat aquest divendres una iniciativa parlamentària al Congrés en què demana a Govern que signi el Tractat de Prohibició d'Armes Nuclears, que ha entrat avui en vigor.









Mitjançant una pregunta parlamentària, signada pel diputat ecologista Juantxo López de Uralde, Unides Podem recorda que el tractat entra avui en vigor, tres mesos després de la ratificació de 50 països i lamenten que Espanya no es trobi entre ells.





López de Uralde ha recordat que Espanya sí va signar el Tractat de No Proliferació Nuclear, ratificat per 191 països i que Espanya va signar el 5 de novembre de 1987. No obstant això "no entén per què encara no s'ha ratificat el Tractat de Prohibició d'Armes Nuclears ".





És un tractat, segons assenyala en la iniciativa registrada, que "representa el primer instrument multilateral jurídicament vinculant per al desarmament nuclear, on cada Estat part es compromet a mai i sota cap circumstància desenvolupar, assajar, produir, fabricar, adquirir de qualsevol altra manera , posseir o emmagatzemar armes nuclears o altres dispositius explosius nuclears ".





"Tampoc permet l'emplaçament, la instal·lació o el desplegament d'armes nuclears o altres dispositius explosius nuclears al seu territori o en qualsevol lloc sota la seva jurisdicció o control, entre altres disposicions", aprofundeix.





Per tot això, el també president i portaveu de la Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha volgut conèixer si l'Executiu té pensat signar aquest document i, en aquest cas, quan preveu fer-ho. I també ha demanat a Govern que informi, en el cas que no vagi a signar aquest Tractat, de les raons que li portarien a no fer-ho