El 2020 va ser un any catastròfic per al comerç internacional llatinoamericà

El comerç internacional d'Amèrica Llatina i el Carib va tancar 2020 amb contraccions del 13% i del 20% en el valor de les seves exportacions i importacions, respectivament, fet que suposa el seu pitjor rendiment des de la crisi financera mundial de 2009, principalment com a resultat de la abrupta caiguda de la demanda mundial generada per la pandèmia.









Un nou informe de la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (Cepal) de Nacions Unides, presentat per la secretària executiva, Alicia Bárcena, ha destacat la forta reducció del valor d'exportacions i importacions de béns durant l'epidèmia.





Bárcena ha explicat que la pandèmia va interrompre la producció i el consum a tot el món, el que va afectar de manera significativa a el comerç llatinoamericà.





Durant el primer semestre de 2020 es va desplomar el comerç de béns i serveis a la regió. Les activitats més afectades van ser les associades al sector serveis, amb caigudes al voltant del -30% en exportacions i del -26% en importacions. Els béns i serveis més afectats van ser els vinculats als viatges, amb caigudes per sobre del 50% tant en exportacions com importacions.





En aquest context, es va exacerbar la dicotomia entre dos models d'especialització comercial. D'una banda, hi ha els models d'Amèrica del Sud, enfocats en un sector primari orientat al mercat xinès, i el d'Amèrica central i Mèxic, orientat a exportacions manufactureres.





Entre les mancances comercials de el continent llatinoamericà, l'informe ha ressaltat la dependència comercial de la Xina, ja que si bé les exportacions cap al país asiàtic van augmentar el 2020, les importacions des de la Xina van caure "de manera estrepitosa".





A més, l'anàlisi ha subratllat la manca d'integració intraregional en termes de comerç. D'aquesta manera, Mèxic i el Brasil, les dues principals economies de la regió, només van importar entre el 2% i el 3% de béns i serveis procedents d'Amèrica Llatina i el Carib.





PERSPECTIVES DE CREIXEMENT A 2021

El 2021, Cepal estima que el valor de les exportacions podria créixer entre un 10% i un 15%. Així mateix, l'organisme projecta un creixement del 7,2% en el volum de comerç de béns.





No obstant això, la secretària executiva ha advertit que aquestes previsions estan subjectes a la nova onada de contagis que assota el continent des de l'últim trimestre de 2020, així com al lent avanç de programes de vacunació, el que deteriora les perspectives.





Una altra projecció apunta que si bé el comerç intraregional es recuperaria durant aquest any, el mercat xinès seguiria sent el més dinàmic, accentuant així la reprimarització exportadora i la dependència d'Amèrica Llatina i el Carib del gegant asiàtic.





D'altra banda, les tendències per aquest any avancen que les exportacions de serveis continuaran molt afectades per la caiguda del turisme internacional. En aquest sentit, els països més vinculats comercialment amb els Estats Units, com és el cas de Mèxic, podria beneficiar-se de processos de 'nearshoring' d'empreses multinacionals.





Això es deu al fet que en el nou escenari comercial es produirà una reconfiguració geogràfica per buscar reduir la dependència de la Xina, on entraran alguns jugadors importants com els Estats Units o el Japó.





Així mateix, aquesta nova globalització regionalitzada suposarà l'enfortiment dels blocs regionals, però també comportarà alts costos per als països en vies de desenvolupament, ja que aquests costos dependran de les capacitats preexistents i requerirà alts nivells de coordinació.