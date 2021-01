Tedros Adhanom celebra que els Estats Units torni a l'OMS i a l'Acord de París

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha aplaudit la volta d'Estats Units com a soci de l'organisme sanitari internacional de Nacions Unides, així com la seva reincorporació a l'Acord de París contra el canvi climàtic.









"Estats Units porta molt de temps exercint un paper vital en la salut mundial. Va ser un dels membres fundadors de l'OMS, i ha estat líder en la lluita contra moltes malalties, des de la verola fins a la pòlio, i des de la malària fins al VIH . Estats Units contribueix enormement a la salut mundial, però també es beneficia de la tasca de l'OMS en una sèrie de malalties, tant infeccioses com no transmissibles. Els professionals nord-americans de la salut pública que treballen a l'OMS i en altres organismes de salut mundial adquireixen una valuosa experiència i ensenyaments que poden utilitzar al seu país. i un món més sa i més segur és un Estats Units més sa i més segur ", ha comentat Tedros en roda de premsa aquest divendres des de Ginebra (Suïssa).





Tedros ha informat que en el dia d'ahir va conversar per telèfon amb la nova vicepresidenta nord-americana, Kamala Harris, a qui ha agraït la volta dels EUA. "Acollim amb satisfacció el compromís de Biden no només de seguir formant part de la família de l'OMS, sinó de treballar de forma constructiva amb l'OMS, els seus Estats membres i el sistema multilateral per posar fi a la pandèmia de COVID-19 i abordar els nombrosos reptes sanitaris a què ens enfrontem a nivell mundial ", ha agregat.





En aquest sentit, també ha acollit "amb satisfacció" el compromís dels Estats Units de donar suport al Accelerador ACT de l'OMS per a trobar de forma més ràpida una cura contra la COVID-19 i d'unir-se al mecanisme COVAX per compartir la vacuna amb la resta de països de forma solidària.





De la mateixa manera, Tedros també ha agraït el "compromís" dels Estats Units de reincorporar-se a l'Acord de París sobre el canvi climàtic, que "tindrà importants beneficis per a la salut del nostre planeta, i per a la salut humana". "Esperem treballar amb els Estats Units i tots els Estats membres mentre ens preparem per a una reeixida conferència climàtica COP-26 a finals d'aquest any", ha assenyalat.





Finalment, ha agraït a l'Administració Biden seu compromís de "protegir la salut sexual i reproductiva de les dones i les nenes i els drets reproductius a tot el món". "Arriba en una conjuntura crítica, mentre el món es prepara per al 25è aniversari de la històrica Declaració de Beijing sobre els drets de la dona, que va ajudar a donar forma a la igualtat de gènere i als moviments de dones a nivell mundial", ha conclòs.