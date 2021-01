Badalona confirma que començarà a enderrocar la fàbrica Mobba al març

Tal com va anunciar fa unes setmanes CatalunyaPress, l'enderroc de l'antiga fàbrica de Mobba, coneguda com la casa dels artistes, començarà el proper mes de març.













Segons va poder saber CatalunyaPress, el lloc on s'ubicava l'edifici es convertirà en un parc públic amb espais lúdics per als veïns. Així, l'Ajuntament de Badalona acaba fent realitat una de les demandes històriques dels veïns de barri, que portaven deu anys demanant al consistori que derroqués l'edifici.





L'antiga fàbrica està localitzada en un espai qualificat com a "zona verda", de manera que les activitats empresarials que es desenvolupen en el seu interior no es corresponen a l'ús que hauria de tenir aquest espai. A més, la situació estructural de l'edifici és molt complexa, per la qual cosa s'ha d'enderrocar per evitar possibles accidents.