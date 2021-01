El Covid-19 suspèn l'esperat derbi del Baix Llobregat entre Cornellà i Prat.

Després de la històrica cita en què la Unió Esportiva Cornellà va obligar a el Barça a accedir als vuitens de la Copa d'el Rei després de jugar una pròrroga (0-2), els "verds" no rebran aquest diumenge (el partit estava previst a les 19 hores) a el sempre competitiu Associació Esportiva Prat. Un apassionant derbi del Baix Llobregat en el subgrup de Segona Divisió B més exigent de tot l'espectre nacional ... que vola per l'aire arrossegat (també) per la pandèmia.





Quatre casos positius de COVID-19 a l'equip cornellanenc han provoquen la suspensió de l'esperadíssim derbi del Baix Llobregat entre els locals i els pratencs.





El "Nou Municipal" de Cornellà estava destinat a seguir sent escenari de grans emocions futbolístiques, en aquesta ocasió, amb l'enfrontament entre l'equip de Guillermo Fernández Romo (que va plantar cara a l'equip de Koeman) i els "potablava" dirigits per Pedro Dólera , dos dels tècnics més excel·lents de la Divisió de bronze futbolística.





En un subgrup A de Segona B de gran nivell, que lidera en l'actualitat el Nàstic de Tarragona amb 20 punts, els "verds" i els "potablava" buscaran pròximament uns punts vitals per continuar lluitant per sortir de l'inquietant playoff de descens ... que no fa justícia als mereixements d'uns i altres en la primera part d'un inèdit i excepcional Campionat condicionat, com s'està comprovant, pels devastadors efectes de la pandèmia.









Cornellà i Prat esperen tornar a protagonitzar un "derbi" al "Nou Municipal" @FJMonfort





El Cornellà (amb 13 punts) i el Prat (amb 10) protagonitzaran més endavant un altre dels disputats i igualats derbis de la comarca dels últims temps en la categoria.





L'equip de Pedro Dólera arribarà rearmat per competir amb més garanties, si és possible, en la segona ronda de l'torneig. L'experimentat central brasiler de 33 anys, Bruno Perone, procedent d'una Unió Atlètica Horta que el seu exentrenador Víctor Valdés ha escapçat, s'ha incorporat a el club pratenc com també ho han fet Éric Jiménez, extrem procedent de l'Llagostera i Víctor Bertomeu, un altre futbolista procedent de l'quadre hortenc, per cobrir la baixa definitiva de Gerard Artigas. En les últimes hores, s'ha incorporat el mitjapunta de 19 anys d'el Sabadell, David Astals.





L'esperat Cornellà-Prat previst, doncs, per a aquest diumenge 24 de gener a partir de les set de la tarda, haurà d'esperar.