AstraZeneca no podrà lliurar a la UE les dosis previstes per al primer trimestre del l'any

La farmacèutica AstraZeneca, que desenvolupa la vacuna contra la Covid-19 al costat de la Universitat d'Oxford, ha advertit a la Unió Europea que no podrà lliurar les dosis previstes per al primer trimestre d'any.





La comissària europea de Salut, la xipriota Stella Kyriakides, ha explicat que la britànica ha anunciat aquest divendres als Vint d'un retard en el lliurament de vacunes "respecte al previst per al primer trimestre d'aquest any".





La Unió Europea compta ja amb dues vacunes al mercat però compta amb una cartera major pendent d'anàlisi i aprovació. La de BioNTech i Pfizer va ser la primera a ser aprovada, el desembre passat, tot i que ha preocupat al bloc a l'anunciar un retard de setmanes en el repartiment de les dosis compromeses per al primer trimestre. També es distribueix ja la de Moderna, aprovada a primers d'any, i s'espera que l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) doni també llum verda a la desenvolupada per AstraZeneca i la Universitat d'Oxford abans que acabi el mes.





En un missatge a Twitter, la comissària europea de Salut ha indicat que els membres de la Unió Europea han traslladat el seu "profund descontentament". "Insistim en un calendari de lliurament precís per saber quins estats membres han de planificar els seus programes de vacunació", ha indicat.





També s'han traslladat a la companyia britànica la necessitat d'accelerar la distribució de dosi. El passat 27 d'agost, la Comissió Europea va signar amb AstraZeneca un acord amb obligació de compra que suposa l'adquisició per a Europa de 300 milions de dosis, amb un cost total de 870 milions d'euros.





El secretari general de Salut Digital, Informació i Innovació, Alfredo González, ha indicat aquest dijous que en 15 dies podrien estar disponibles a Espanya les primeres dosis de la vacuna desenvolupada per la Universitat d'Oxford i la companyia AstraZeneca, si s'aprovava per l'Agència Europea del Medicament.