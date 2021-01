Amazon esquiva la 'taxa Google' i la càrrega sobre les empreses que venen a la seva botiga en línia

Amazon repercutirà l'anomenada 'taxa Google' a totes les empreses que venen en el seu 'marketplace' a partir de l'1 d'abril, segons han informat fonts pròximes al gegant de el comerç electrònic.













D'aquesta manera, la companyia pujarà un 3% les tarifes per referència sobre la comissió que cobra a totes les empreses que venen els seus productes a través de amazon.es, les quals ja han estat informades d'aquest canvi.





Aquest nou impost va entrar en vigor el passat 16 de gener, si bé Amazon ho repercutirà a tots els seus venedors a partir de l'1 d'abril i absorbirà fins a aquesta data els costos d'aquest tribut.





"Com molts altres, hem instat a Govern a buscar una solució global sobre la tributació de l'economia digital a el nivell de l'OCDE en lloc d'imposar impostos unilaterals, perquè les regles siguin consistents en tots els països i més clares i justes per a les empreses.





Com hem indicat anteriorment, la forma amb la qual el Govern ha dissenyat Impost sobre Determinats Serveis Digitals afectarà directament a les empreses que utilitzen els nostres serveis ", han assenyalat les mateixes fonts.





Segons informa aquest divendres 'El Confidencial', la decisió d'Amazon de traslladar als seus venedors l'impost a Espanya reflecteix que seran aquests els que paguin la pujada impositiva. La tecnològica ha pres la mateixa decisió a França o Itàlia. A partir d'aquí, tindran dues opcions: o apujar el preu del producte a la plataforma d'Amazon o encaixar-lo en els seus costos.





La 'taxa Google' grava a aquelles empreses amb ingressos anuals totals de, al menys, 750 milions d'euros i amb ingressos a Espanya superiors als 3 milions d'euros, dirigint-se a serveis de publicitat en línia, serveis d'intermediació en línia i la venda de dades generades a partir d'informació proporcionada per l'usuari durant la seva activitat o la venda de metadades.





Amb aquest nou tribut, el Ministeri d'Hisenda estima una recaptació de 958 milions d'euros anuals, per sota dels 1.200 milions que va contemplar abans de la pandèmia.





En aquest sentit, un informe elaborat per la consultora PwC alertava ja abans de la seva aprovació de l'efecte negatiu que l'impost digital portaria amb si per a les empreses i consumidors espanyols. Segons l'estudi, aquests últims patirien un impacte valorat en fins a 665 milions d'euros, mentre que les companyies espanyoles usuàries dels serveis digitals gravats veurien reduïts els seus beneficis entre 450 i 562 milions d'euros.





El Govern assegura que el nou impost tindrà "caràcter transitori" fins que s'aprovi una normativa mundial o europea en el marc de l'OCDE o el G-20, cosa que de moment no s'ha aconseguit.





L'aprovació d'aquest nou impost s'ha produït enmig de les amenaces dels Estats Units a Espanya, França, Regne Unit i Itàlia d'establir nous aranzels sobre determinats productes com represàlia a la implantació del tribut.





De fet, l'Oficina de l'Representant Comercial dels Estats Units (USTR, per les sigles en anglès) va concloure la setmana passada que els impostos als serveis digitals aprovats a Espanya, Àustria i Regne Unit són discriminatoris per a les empreses nord-americanes i incompatibles amb els principis de tributació internacional pel que, tot i no adoptar cap acció específica en aquest moment, continuarà avaluant totes les opcions disponibles.





La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per la seva banda, va assegurar recentment que no s'escatimen esforços per arribar a un acord sobre la taxa 'Google' en el marc de l'OCDE o el G-20, però va aclarir que si no s'aconsegueix un acord internacional aquest any, la UE aprovarà una proposta pròpia a principis de 2021.