Microsoft patenta un software per poder comunicar-te amb familiars morts

Un chatbot d'Intel·ligència Artifical que permeti interactuar amb éssers estimats morts sona com una cosa tret directament de la ciència ficció, de Black Mirror. No obstant això, Microsoft està intentant que la "resurrecció" digital es converteixi en un fet, i que els familiars puguin interactuar amb una versió 3D de la persona que ha mort.





La patent, titulada "Creació d'un chatbot conversacional d'un chatbot específic d'una persona específica", detalla un sistema que accediria a imatges, dades de veu, publicacions en xarxes socials, missatges electrònics i similars per "crear o modificar un índex especial en el tema. de la personalitat de la persona específica ".





En alguns casos, es poden fer servir imatges i vídeos per crear un model 3D de la persona per a un major realisme. És una noció especialment provocativa quan es considera el suggeriment de la patent que la tecnologia "pot correspondre a una entitat passada o present"





La sèrie britànica de ciència ficció Black Mirror va explorar un concepte similar de ressuscitar als morts a través de la tecnologia en el commovedor episodi de 2013 Be Right Back . En ell, una dona en duel interpretada per Hayley Atwell contracta un servei que li permet interactuar amb una recreació d'IA sorprenentment precisa del seu nuvi mort, interpretat per Domhnall Gleeson. Aquesta versió es basa en els seus perfils anteriors de comunicació en línia i xarxes socials.