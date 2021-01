Desmantellats quatre domicilis a Badalona destinats al cultiu de marihuana

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dimecres passat quatre domicilis destinats al cultiu de marihuana a Badalona, segons un comunicat aquest divendres.









Els investigadors van detectar quatre pisos que s'utilitzaven per plantar marihuana, i els van desmantellar el passat 20 de gener en un dispositiu on van intervenir uns 80 efectius de diferents unitats del cos dels Mossos d'Esquadra.





En el marc de l'actuació, es van intervenir un total de 1097 plantes de marihuana en quatre pisos en diferents estats de creixement, també es va detenir una persona que feia la feina de manteniment de les plantes en un dels pisos, i tècnics de la companyia subministradora d'electricitat van desconnectar la connexió fraudulenta de la xarxa elèctrica de tots els pisos intervinguts.





DETINGUTS





Durant aquest operatiu també es va buscar a diferents persones que van agredir agents de la Guàrdia Urbana de Badalona al barri de Sant Roc per un servei que els agents van efectuar per l'incendi del quadre elèctric d'un bloc de pisos de barri el passat 13 de gener , que va concloure amb la detenció de cinc persones com a presumptes autors dels delictes d'amenaces, lesions i atemptat a agents de l'autoritat.





Després de declarar en dependències policials, els detinguts van quedar en llibertat a l'espera de ser citats per l'autoritat judicial.