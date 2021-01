Catalunya publica la pròrroga de les restriccions fins el 7 de febrer

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dissabte la pròrroga de les restriccions per fer front a la pandèmia de l'coronavirus fins a les 24.00 hores del 7 de febrer.













La resolució destaca "un canvi de tendència incipient a la situació epidemiològica amb una lleugera desacceleració de les dades d'incidència acumulada", però constata que la situació a Catalunya segueix sent d'alt risc.





També informa d ' "una situació de pressió assistencial en augment, amb un nombre d'ingressos en llits de malalts crítics que supera el pic de la segona onada de la pandèmia, i un important increment dels ingressos en llits convencionals".





Entre altres mesures, s'apliquen el confinament municipal, el límit de sis persones per reunió i el toc de queda a les 22 hores per "mantenir l'impacte en la minimització de la mobilitat i la interacció socials".





L'hora de tancament dels establiments oberts al públic segueix sent les 21.00 hores amb caràcter general, amb possibilitat d'obrir fins a les 22.00 per a activitats culturals i restauració, i fins a les 23.00 per lliurar menjar a domicili.





La resolució "obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar a l'màxim la mobilitat laboral" amb mesures com el teletreball, mentre que manté tancats els caps de setmana els comerços no essencials i limita l'obertura dels locals que mesurin més de 400 metres quadrats.