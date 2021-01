La Policia Nacional alerta sobre un nou repunt d'estafes suplantant Microsoft

La Prefectura Superior de Policia Nacional a Aragó ha alertat els ciutadans d'un repunt d'estafes, iniciades a través d'una trucada, en la qual es suplanta l'empresa tecnològica Microsoft.









Els estafadors realitzen trucades telefòniques mitjançant aparells de marcatge aleatòria a persones desconegudes, fent-se passar per tècnics de Microsoft i sol·liciten l'accés a l'ordinador, que suposadament està sent afectat per un virus.





A través d'unes indicacions, la víctima • la a l'ordinador un programa de control remot amb el qual els supòsits estafadors s'apoderen de claus, contrasenyes i d'altres informacions sensibles, ha indicat la Policia Nacional en una nota de premsa.





Abans de finalitzar la trucada, els estafadors demanen a la seva víctima una petita quantitat de diners en concepte de resolució del problema, per la qual cosa demanen la numeració d'una targeta de crèdit. Les claus, contrasenyes i informació sensible captada, sumat a la numeració de la targeta aportada per la mateixa víctima, fan possible la consumació de l'estafa.





Com a novetat, aquests delinqüents estan sol·licitant a les persones a les que estafen que mostrin el seu DNI per ambdues cares a través de la càmera web del seu ordinador.





La portaveu de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó, Rocío Gràcia, ha advertit que en cap cas Microsoft iniciarà un contacte amb un client sense que aquest hagi requerit amb anterioritat seu servei. A més, ha aconsellat als ciutadans que pengin immediatament qualsevol trucada d'aquest tipus.