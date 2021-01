El preu de la llum baixarà un 34,5% aquest dissabte, fins als 27,5 euros per MWh

El preu mitjà diari de la llum en el mercat majorista baixarà aquest dissabte un 34,5% respecte al marcat aquest divendres, confirmant així l'estabilització en els preus després del pas de l'onada de fred i la major participació de les renovables, fonamentalment l'eòlica, al 'mix' energètic.













En concret, el conegut com a 'pool', els preus diaris es fixen amb un dia d'antelació, marcarà per aquest dissabte un preu mitjà diari de 27,5 euros per MWh, segons dades de l'operador de mercat ibèric (Omie).





Aquest serà el preu mitjà diari més baix en el mercat majorista de l'electricitat des del passat 28 de desembre, quan va registrar 20,04 euros per MWh.





Aquest descens serà degut, principalment, a la caiguda en la demanda, especialment per ser cap de setmana, i a la major participació de les renovables, especialment l'eòlica, en la generació.





De fet, la demanda prevista és de 10 gigawatts hora (GWh) inferior a la de dissabte de la setmana passada i l'eòlica serà 280 GWh superior, segons han indicat fonts de sector.





D'aquesta manera, el preu de la llum a Espanya aquest dissabte serà notablement inferior als dels països del nostre entorn. Així, França registrarà un preu de 51,8 euros per MWh, Alemanya de 51,7 euros per MWh i Regne Unit de 64,8 lliures (uns 72,7 euros) per MWh d'UK.





També la subhasta de gas al Mercat Ibèric (Mibgas) per demà ha marcat caiguda en els seus preus, amb 22,5 euros per MWh, enfront dels 28,2 euros MWh anteriors.





PER A LA SETMANA QUE VE, PREUS ENTORN DELS 50 EUROS PER MWH





Per a la setmana que ve, els futurs de l'electricitat a Espanya també apunta a un manteniment d'aquesta estabilització en els preus, amb 50,5 euros MWh, per sota de França (54,3 € / MWh) i Alemanya (55,35 € / MWh).





D'aquesta manera, el preu de l'electricitat deixa enrere els màxims registrats en les setmanes anteriors en plena borrasca 'Filomena'. El 8 de gener passat va assolir un rècord de 94,99 euros per MWh i dimecres i dijous de la setmana passada va registrar 89,94 i 87,25 euros per MWh, respectivament.





Entre les 22.00 i les 23.00 hores els consumidors que disposin de tarifació per hores pagaran l'electricitat més cara del dia, amb 49,98 euros per MWh, mentre que l'hora més barata d'aquest dissabte es donarà a les 5.00 hores, amb 10, 25 euros per MWh.





El preu majorista de l'electricitat té un pes proper al 35% sobre el rebut final dels consumidors que tinguin contractada la tarifa regulada (PVPC), mentre que al voltant del 40% correspon als peatges i prop del 25% restant, a l'IVA i a l'Impost d'Electricitat. El Govern ha congelat per 2021 els peatges i càrrecs elèctrics amb els quals els consumidors sufraguen els costos regulats.





Mentrestant, estan exempts de les oscil·lacions en el preu diari dels consumidors que estan en el mercat lliure, ja que compten amb un preu pactat amb la seva companyia.





RIBERA PREVEU PREUS MÉS BAIXOS EN ELS PROPERS MESOS





La vicepresidenta quarta de Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha xifrat aquest dimarts entre 4 i 10 euros la pujada de la factura de la llum per als consumidors acollits a la tarifa regulada (PVPC) per "l'excepcional "situació provocada per la borrasca 'Filomena' i l'onada de fred, i va vaticinar que el preu de l'electricitat baixarà en el pròxim mes de febrer i en el segon trimestre d'aquest any.





En roda de premsa després del Consell de Ministres, Ribera va avançar que preveu una caiguda a futur en el preu de la llum, amb un descens per al mes de febrer del 37% respecte als nivells assolits durant la borrasca 'Filomena' i de l' 45% per al segon trimestre.





De fet, va vaticinar que per 2022 i 2023, a causa de l'entrada massiva de renovables al sistema, els preus de mercat energètic espanyol estaran per sota d'altres tradicionalment més barats, "com l'alemany o el francès".