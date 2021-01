La Xina autoritza que els seus guardacostes disparin contra embarcacions estrangeres

La Xina va aprovar una llei que, per primera vegada, permet explícitament a la seva guàrdia costanera disparar contra embarcacions estrangeres, una mesura que podria fer créixer el conflicte en el disputat Mar del Sud de la Xina i les aigües properes, informen a Al Jazeera.





Districte de Haicang, a Xiamen, Xina





La Llei de la Guàrdia Costanera aprovada divendres permet "prendre totes les mesures necessàries, inclòs l'ús d'armes quan la sobirania nacional, els drets sobirans i la jurisdicció estan sent violats il·legalment per organitzacions estrangeres o individus al mar".





Xina té disputes de sobirania marítima amb el Japó al Mar de la Xina Oriental i amb diversos països del Sud-est Asiàtic al Mar de la Xina Meridional. En diverses ocasions ha enviat a la seva guàrdia costanera per espantar els vaixells pesquers d'altres països, provocant l'enfonsament d'aquestes naus.





El principal òrgan legislatiu de la Xina, el comitè permanent del Congrés Nacional del Poble, va aprovar la Llei de la Guàrdia Costera el divendres, segons informes dels mitjans estatals.





PUNTS CRÍTICS





La guàrdia costanera de la Xina és la força més poderosa del seu tipus a la regió i ja està activa en les rodalies de les illes deshabitades del Mar de la Xina Oriental controlades pel Japó però reclamades per Pequín, així com en el Mar de la Xina Meridional, que Xina també reclama com el seu territori.





Aquestes activitats han posat a la guàrdia costanera en contacte freqüent amb forces aèries i marítimes del Japó, el seu principal aliat Estats Units, i altres reclamants de territori al Mar de la Xina Meridional, inclosos Vietnam, Malàisia i Filipines.





Els dos mars es consideren punts de conflicte i l'aprovació de la llei pot ser significar que la Xina s'està preparant per augmentar les apostes sobre el que considera els seus interessos nacionals clau.





Controlar-los és un imperatiu estratègic si la Xina vol desplaçar als Estats Units com la potència militar dominant a l'est d'Àsia, mentre que els recursos que contenen, incloses les poblacions de peixos i els dipòsits submarins de petroli i gas natural, poden ser clau per mantenir el desenvolupament econòmic continu de la Xina.