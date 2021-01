El Comitè Federal del PSOE dóna suport a Illa a Barcelona abans que comenci la campanya del 14F

El Comitè Federal del PSOE ha reprès aquest dissabte la seva activitat després de gairebé un any sense reunir per la pandèmia, i ho ha fet amb una trobada semipresencial a Barcelona en el qual la cúpula del partit, amb el president de Govern i secretari general, Pedro Sánchez , al capdavant, ha emparat al candidat de PSC a la presidència de la Generalitat i encara ministre de Sanitat, Salvador Illa.









La reunió s'ha celebrat a partir de les 10.30 hores amb la seu de PSC com a base, però de forma principalment telemàtica, els màxims dirigents del PSOE tenen com a objectiu principal convocar oficialment el seu 40è Congrés Federal per als dies 15, 16 i 17 d'octubre .





Amb aquest congrés de tardor s'inicia el procés per renovar la direcció del partit no només a nivell estatal sinó també en els territoris, que hauran de celebrar els seus congressos regionals abans de 2022; entre ells, Andalusia, en mans de la que va ser rival de Sánchez en l'anterior Congrés de 2017, Susana Díaz.





Després alçar-se de forma cada vegada més clara algunes veus dins el 'sanchisme' que demanen un pas a enrere a la dirigent andalusa, la Comissió Executiva Federal (CEF) va defensar el passat dilluns que el PSOE afronta aquest procés congressual amb la intenció de "reforçar molt la tasca del partit i, per extensió, reforçar i renovar en alguns casos els lideratges autonòmics per fer al PSOE competitiu en tots els territoris ".





En aquest context, alguns dirigents, com el secretari de Relacions Institucionals de l'PSOE i vicepresident primer de Congrés, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, han posat d'exemple per al congrés andalús la "generositat" i la "altura de mires" del líder del PSC , Miquel Iceta, amb el seu gest al desembre de renunciar a liderar la candidatura de les catalanes en favor d'Illa, a l'entendre que era un millor candidat que podia donar-li un tomb a les seves expectatives.





L' 'EFECTE ILLA' ES CONFIRMA, SEGONS EL CIS





Referent a això, l'anomenat 'efecte Illa' a què al·ludeixen els socialistes catalans per justificar la seva decisió de treure-li del Ministeri de Sanitat i de la gestió de la pandèmia, en plena tercera onada del coronavirus, s'ha vist de moment confirmat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). En la seva enquesta preelectoral d'aquest dijous va donar al PSC guanyador en vots, i ha situat al ministre com el candidat favorit a presidir la Generalitat.





El conclave de la cúpula socialista a Barcelona es produeix poc després d'aquesta enquesta, i a una setmana que el 29 de gener comenci la campanya de les catalanes --previstes per ara pel 14 de febrer--, i Illa es bolqui de ple en la contesa electoral, quan ja hagi deixat el seu càrrec --una cosa que es preveu que faci al llarg de la setmana que ve--.





El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, que ha participat presencialment al costat de Illa en la reunió d'aquest dissabte, ha afirmat aquest dijous que el ministre deixarà el seu càrrec abans de divendres 29, encara que la data del 14 de febrer per les catalanes encara no sigui definitiva.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) va decidir suspendre de forma provisional l'ajornament fins al 30 de maig que havia realitzat la Generalitat dels comicis, amb l'argument d'evitar riscos sanitaris en plena tercera onada de la pandèmia del coronavirus. La justícia s'ha donat de termini fins al 8 de febrer per prendre una decisió.





PRIMERA REUNIÓ PRINCIPALMENT TELEMÀTICA





A més d'Illa i Iceta, han participat presencialment al Comitè Federal el president Sánchez; el secretari d'Organització i ministre de Transports, José Luis Ábalos; el secretari executiu de Coordinació Territorial, Santos Cerdán; i la vicepresidenta primera i secretària d'Igualtat, Carmen Calvo.





La reunió ha començat amb l'anàlisi política en obert de Sánchez, i després d'ell, ha pres la paraula Illa, després d'això el partit ha seguit a porta tancada, amb la majoria dels seus membres participant de forma telemàtica per motius sanitaris, per primera vegada en la història del PSOE.





L'anterior reunió del Comitè Federal es va celebrar de forma presencial al febrer de 2020, abans que irrompés amb força a Espanya la pandèmia del coronavirus al març, i poc després de conformar al gener el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem.