Mor el llegendari presentador de televisió Larry King després de contraure coronavirus

El presentador nord-americà de televisió Larry King, figura instrumental per comprendre el 'talk-show' de l'actualitat al llarg de més de 60 anys de trajectòria professional, ha mort aquest dissabte als 87 anys d'edat en el centre mèdic Cedars Sinai de los Angeles.

King va ser hospitalitzat a principis de mes per coronavirus, segons ha informat en el seu moment la cadena CNN, i havia patit diversos problemes mèdics durant anys, com a greus atacs al cor i diabetis de tipus 2, així com un càncer de pulmó en 2017, de què es va recuperar després de sotmetre a una intervenció quirúrgica.

"Durant 63 anys en programes de ràdio, televisió i mitjans digitals, els milers d'entrevistats de Larry són un testament del seu talent únic i imperible com a entrevistador", segons el comunicat del seu decés, divulgat en el seu compte oficial de Twitter.

Els seus programes d'entrevistes a CNN, Larry King en Directe, en el qual va exercir com a amfitrió durant un quart de segle, així com la resta de les seves aparicions, "són referència constant de la resta de mitjans de comunicació i són part de l'arxiu històric de finals de segle XX i principis del XXI ".