Escòcia publica un full de ruta per a un nou "referèndum legal" d'independència

El Partit Nacional Escocès (SNP, per les seves sigles en anglès) ha publicat aquest dissabte un "full de ruta" per a la celebració d'un nou referèndum d'independència que es convocaria després de la pandèmia de manera "legal", és a dir, amb el beneplàcit de Londres, i que té com objectiu clau una victòria de les forces independentistes a les eleccions regionals previstes per al 6 de maig.





Nicola Sturgeon, la primera ministra de Escocia





El SNP de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, considera que el Govern britànic, radicalment oposat a un nou referèndum, té tres opcions: acceptar que el Parlament escocès té competència per convocar el referèndum conforme a la llei d'Escòcia del 1998, donar la seva autorització activa per a la votació o la convocatòria del referèndum als tribunals.





"Crec fermament que el referèndum d'Escòcia ha d'estar per sobre de qualsevol recurs legal per garantir la seva legalitat i acceptació aquí i a l'estranger. Aquesta és la via més segura per ser un país independent", ha explicat el secretari per a la Constitució del Govern escocès, Mike Russell, segons recull la televisió pública escocesa, STV.





"El referèndum s'ha de celebrar després de la pandèmia, en un moment que decidirà democràticament el Parlament escocès electe. El SNP creu que hauria de ser al principi de la nova legislatura", ha explicat.





"Avui assentem les bases del que considerem que es pot aconseguir i accepto debatre aquesta idea i d'altres, però el que no es pot discutir en absolut és el fet que si Escòcia vota a favor d'un referèndum legal el 6 de maig d'aquest any, això tindrà", ha dit.





Demà se celebra un Congrés Nacional del SNP en què uns 1.000 delegats participaran en la presentació oficial del full de ruta per al referèndum en un acte presidit pel 'número dos' del partit, Keith Brown.





En resposta, la líder del Partit Laborista a Escòcia, Jackie Baillie, ha acusat el SNP d'anteposar el seu independentisme a la gestió de la crisi del coronavirus. "Escòcia està en una profunda crisi i hi ha milers de persones afectades per la pujada del cost de la vida i milers de persones estem perdent pel virus. És inexcusable que el SNP en aquest moment miri de posar per davant els seus plans per la independència a tota la resta", ha argumentat.





Un sondeig d'octubre apunta a un suport del 56 per cent a la independència, davant del 44 per cent que la rebutjaria en un referèndum. El suport al SNP es troba al voltant del 58 per cent.





El 18 de setembre del 2014 els residents a Escòcia van votar per un 55 a un 45 per cent a favor de la permanència al Regne Unit. El principal argument contra la independència va ser que Escòcia abandonaria la UE en cas que sortís del Regne Unit, fet que finalment va tenir lloc igualment després del Brexit que es va aprovar en el referèndum del 2016 malgrat la victòria del "no" a les circumscripcions escoceses.