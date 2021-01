Un terratrèmol de magnitud 4,4 amb epicentre a Granada deixa més de 75 incidències i un ferit

L'Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha registrat cap a les 12,15 hores un terratrèmol de magnitud 4,4 amb epicentre a Santa Fe (Granada), un sisme que ha deixat més de 75 incidències i un ferit que ha estat evacuat a l'hospital segons han informat fonts d'Emergències 112.









Concretament, s'han registrat trucades amb avisos des de Granada capital, Churriana de la Vega, Albolote, Villanueva Mesía, Armilla, Atarfe, Vegas del Genil, Pinos Puente, la Zubia i Santa Fe.





El terratrèmol ha provocat ferides a un veí d'Atarfe al caure part de la xemeneia del seu habitatge. A més, s'han produït danys materials en altres habitatges del municipi (esquerdes en cases i habitatges) així com a Santa Fe.





D'altra banda, la Policia Local d'Atarfe ha desallotjat de forma preventiva diversos habitatges davant de possibles fuites de gas i tot i que s'ha comprovat i que no hi ha hagut cap fuita, es van revisar totes les instal·lacions de gas a Atarfe i Albolote.





Des de dimecres d'aquesta setmana s'han registrat a l'àrea metropolitana de Granada 14 terratrèmols, 12 a Santa Fe i dues a Atarfe.





EN CAS DE TERRATRÈMOL





Després d'un terratrèmol com el registrat a Santa Fe, Emergències 112 recomana mantenir la calma i tallar qualsevol situació de pànic, bola, rumor o informació exagerada. Durant el sisme, el més adequat és romandre al lloc on un es troba, tant si s'està dins d'un edifici o al carrer, ja que a l'entrar i sortir dels edificis possibles accidents.





Dins d'un edifici cal buscar estructures fortes on aixoplugar-se, com ara una taula o un llit, sota la llinda d'una porta, al costat d'un pilar, una paret mestra o en un racó. Després de la sacsejada, es recomana sortir ordenada i de mica en mica dels edificis a través de les escales i, en cap cas, fer servir l'ascensor per a l'evacuació.





En el cas de trobar-se en l'exterior, s'aconsella allunyar-se de cables elèctrics, cornises, vidres i altres elements que puguin patir trencaments o despreniments a causa del moviment. Si el terratrèmol sorprengui als ciutadans en meitat d'un viatge a l'interior d'un vehicle, cal aturar-lo immediatament on permeti el trànsit i romandre dins de la mateixa fins que finalitzi el tremolor.





S'ha de comprovar que no hi ha ferits, examinar als que estan al voltant i no oblidar que els ferits greus no s'han de moure, llevat que es tingui coneixement de com fer-ho o en cas d'empitjorament greu o perill imminent (focs, esfondraments, etcètera ). Cal comprovar l'estat de les conduccions de gas, aigua i electricitat, visualment i per l'olor, sense posar a funcionar res.





Després d'una sacsejada violenta s'ha de sortir ordenadament i de mica en mica de l'edifici que s'ocupi. No utilitzar el telèfon si no és per a situacions d'urgència, connectar la ràdio i seguir les indicacions de les autoritats o organismes intervinents.