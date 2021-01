El Pacma recorre en empara davant del TC la inadmissió de la seva candidatura a les eleccions catalanes

El Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (Pacma) ha presentat aquest dissabte un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional (TC) per la inadmissió de la seva candidatura a les eleccions a Parlament, al no haver aconseguit recollir els avals suficients per presentar-se.













En el recurs, el partit argumenta que les restriccions per controlar la pandèmia de Covid-19 a Catalunya han perjudicat els partits extraparlamentaris que havien de recollir avals, trencant amb el "principi d'igualtat" entre formacions.





"Els partits polítics amb més implantació i mitjans materials per recollir les firmes dels avals van ser posats en una situació de superioritat enfront de les formacions polítiques que no en tenen, com és el cas de Pacma, el que va redundar en un sistema indirecte d'impedir el lliure exercici del dret a la participació política passiva reconegut en la Constitució ", sosté el partit.





En aquest sentit, el Pacma ha recordat que en totes les ocasions en què s'ha presentat a les eleccions catalanes --a les quals va concórrer per primera vegada a 2006-- ha sumat els avals necessaris, el 0,1% dels electors inscrits en el cens.





En un comunicat, la presidenta del Pacma, Laura Duarte, ha lamentat que no s'hagi eximit els partits de demanar els avals tot i la pandèmia: "Si l'exigència d'aquestes firmes sempre ha estat injusta, en aquestes circumstàncies es converteix indubtablement en un obstacle que vulnera el dret de tots els partits polítics a participar en les eleccions ".





"Lluitarem fins al final i esgotarem totes les opcions per intentar que els animals puguin tenir veu a les urnes", ha dit.





SENTÈNCIA DESESTIMATORIA





El Pacma recorre en empara davant del TC després d'haver impugnat l'acord de la Junta Electoral Provincial que va inadmetre la seva candidatura davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, que va dictar sentència desestimatòria.





"A la via jurisdiccional ordinària es va al·legar extensament sobre la violació dels drets fonamentals que ara aquí s'invoquen, de manera que es va donar oportunitat al Jutjat Contenciós Administratiu per tenir-los en compte, al·legació realitzada i no estimada que va esgotar la via jurisdiccional ordinària", s'argumenta en el recurs.





Per al Pacma, "les càrregues col·laterals concretes i no contingudes en la Llei Electoral s'han imposat en forma de restriccions" que han perjudicat greument els seus interessos electorals i el dret de sufragi dels seus votants, sosté el partit en el recurs.





El partit manté que altres formacions que també havien obtingut els avals en altres cites tampoc els han aconseguit en aquesta causa de les restriccions, que van portar al partit a recórrer el decret de convocatòria pel 14 de febrer "al·legant que la seva celebració en aquesta data suposava una irresponsabilitat i un risc per a la salut pública ".





D'altra banda, Pacma sosté que Vox ha pogut aconseguir-los per ser un partit amb representació al Congrés i mitjans al seu abast, i que JxCat i el PNC "han aconseguit els avals en pocs dies amb la cobertura de la televisió pública TV3 obrint els informatius amb aquesta recollida de signatures ".





Per tot això, el partit sol·licita a tribunal reconèixer els seus drets, declarar la nul·litat de l'acord de la Junta electoral que els va deixar fora de les candidatures admeses i retrotraure les actuacions per dictar un altre que sí l'admeti.