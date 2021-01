Europa no signa el Tractat sobre Prohibició d'Armes Nuclears

Hi ha temes, potser per les circumstàncies actuals - que no són poques-, als quals no se'ls presta massa atenció, passen gairebé desapercebuts i no entenem per què ja que ens afecta i molt. Aquest divendres passat entrava en vigor el Tractat sobre Prohibició d'Armes Nuclears que va ser aprovat per l'Assemblea General de Nacions Unides per 122 vots a favor i el van signar 88 països, Per cert, no van signar els països que posseeixen armes nuclears. Es tracta del primer tractat multilateral de desarmament nuclear segellat en més de vint anys.





"A-Day" Primera explosió d'una bomba atòmica a Bikini a les Illes Marshall l'1 de juliol de a 1946.





El Tractat prohibeix la utilització, desenvolupament, producció, assajos, emmagatzematge i també les amenaces d'utilització d'armes nuclears Saben quants caps nuclears tenen els 9 països "agraciats" amb elles? El no-res menyspreable quantitat de 13.865 caps nuclears, segons un informe publicat per l'Institut Internacional d'Investigació per a la Pau d'Estocolm (SIPRI). Al 2019 havien disminuït a 600 armes menys, però les que mantenen aquests països són altament sofisticades i, per tant, potencialment més destructives. Estats Units i Rússia posseeixen conjuntament el 90% de les armes nuclears de l'món.





Per països, Rússia compta amb 6.500 caps nuclears, de les quals 1.600 han estat desplegades. Estats Units, disposa de 6.185 caps nuclears de les quals 1.750 han estat desplegades. França amb 300 caps, d'elles 280 han estat desplegades. Regne Unit, 200 caps nuclears, d'elles 120 han estat desplegades. Xina tenia 280 el 2018, xifra que sembla que ha augmentat en aquests darrers anys. En 2019, el Pakistan tenia entre 140 i 150 caps que ha augmentat lleugerament; Índia disposa de 130 a 140 caps nuclears; Israel, al 2018, comptava amb 80; mentre que Corea del Nord ha anat augmentant el seu arsenal i el 2018 comptava ja entre 10 i 20 caps.





La fi de la Guerra Freda va suposar el naixement d'un nou ordre internacional que va aportar tot un seguit d'oportunitats per als Estats, però la contrapartida també va portar desafiaments com la globalització, riscos, amenaces, terrorisme i un llarg etc. En aquest context de canvis i incerteses, alguns estats, com l'Iran, han vingut desenvolupant programes nuclears.





És destacable que els països de la UE no han volgut votar el text del Tractat, ni signar, ni ratificar-Ho farà algun d'ells més tard? Depèn dels interessos que hi hagi en joc: temes de la política internacional, correlació de forces, equilibris i el lucre ..., Per a alguns és comprensible, per a altres no tant. Una situació a Europa els dirigents haurien d'explicar i si no que cada país membre ho faci a la seva ciutadania en termes comprensibles, no d'alta política.





La consecució del Tractat és un triomf de la societat civil organitzada que porten anys denunciant i alhora treballant per aconseguir el que, per fi, el passat divendres s'ha fet realitat. Però està clar que la lluita continua.





Cal no oblidar que la proliferació nuclear és el major desafiament per a la seguretat mundial. La por a un conflicte interestatal d'aquesta naturalesa va ser la gran obsessió de la Guerra Freda, però actualment l'amenaça és tan real com llavors, encara que la percepció pública del risc sigui menor. Deia Albert Einstein que "quan em van preguntar sobre algun arma capaç de contrarestar el poder de la bomba atòmica jo vaig suggerir la millor de totes: La pau".