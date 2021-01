La soca britànica també és més mortal, assegura Boris Johnson

L'evidència preliminar suggereix que la soca de l'coronavirus que va sorgir al Regne Unit pot ser més mortal, va dir el primer ministre Boris Johnson. No obstant això, segueix havent-hi una gran incertesa al voltant de les xifres, i encara s'espera que les vacunes funcionin. La nova variant ja està a Espanya i s'espera que al febrer sigui dominant .





Les dades provenen de matemàtics que comparen les taxes de mort en persones infectades amb la versió nova o antiga de virus. La nova variant més infecciosa ja s'ha estès àmpliament pel Regne Unit.





Johnson va dir en una sessió informativa de Downing Street: "A més de propagar més ràpidament, ara també sembla que hi ha alguna evidència que la nova variant, la variant que es va identificar per primera vegada a Londres i el sud-est, pot estar associada amb un grau més alt de la mortalitat ", va alertar el primer ministre britànic.





Public Health England, l'Imperial College London, la London School of Hygiene and Tropical Medicine i la University of Exeter han estat tractant d'avaluar en quin percentatge és més letal és la nova variant.





La seva evidència ha estat avaluada per científics del Grup Assessor d'Amenaces de Virus Respiratoris Nous i Emergents (Nervtag). El grup va concloure que existia una "possibilitat realista" que el virus s'hagués tornat més mortal, però això està lluny de ser segur.





Sir Patrick Vallance, el principal assessor científic de govern, va descriure les dades fins ara com "encara no sòlids". "Vull emfatitzar que hi ha molta incertesa al voltant d'aquests números i necessitem més treball per manejar amb precisió, però òbviament és una preocupació que això tingui un augment en la mortalitat, així com un augment en la transmissibilitat.. ", ha assenyalat Vallance.