Israel ja ha vacunat el 35% de la població i comença amb els adolescents

Les autoritats israelianes han anunciat que a partir del vespre d'aquest dissabte es podran vacunar els nascuts abans de 2004, adolescents en molts casos, després de que la campanya de vacunació de personal sanitari, gent gran i adults que s'han presentat voluntàriament.





Tel Aviv, la capital d'Israel





Israel ha vacunat ja al 35% de la seva població, el primer país del món en aquesta classificació, molt per davant d'altres països com els Emirats Àrabs Units (23%), Estats Units (5%), Itàlia (2%) o França (1%), segons les dades recopilades per la web Our World in Data, vinculada a la Universitat d'Oxford.





Els adolescents han de presentar als centres de vacunació acompanyats per un dels seus progenitors i en possessió del seu carnet d'identitat.





La iniciativa és en resposta a una proposta del líder de Blau i Blanc, Benny Ganz, que va plantejar que els adolescents fossin vacunats per poder reprendre les classes i sobretot per poder fer els exàmens de matriculació que els corresponen.





A partir d'aquest dissabte també podran vacunar les dones embarassades, tot i que es recomana esperar el segon trimestre de gestació.





L'objectiu de la campanya és que més de cinc milions d'israelians estiguin vacunats abans que acabi el mes de març, és a dir, més de la meitat dels nou milions d'habitants de país. La campanya ha aconseguit un ritme de més de 200.000 dosis diàries administrades.





Les persones que es posin la segona dosi de la vacuna podeu setmana després un certificat oficial per que el no hauran de guardar quarantena si tenen contacte amb una persona contagiada.