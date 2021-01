Científics troben una vacuna que produeix una resposta immune de llarga duració contra el melanoma

Quatre anys després que pacients amb melanoma fossin tractats amb una vacuna

personalitzada contra el càncer, la resposta immunològica desencadenada per la vacuna continua sent robusta i eficaç per mantenir les cèl·lules canceroses sota control, segons informen en un nou estudi publicat a la revista 'Nature Medicine', els investigadors de l'Institut de Càncer Dana-Farber, l'Hospital Brigham and Women 's i l'Institut Broad de MIT i la Universitat de Harvard.













Les troballes, publicades aquest divendres en línia per la revista Nature Medicine, demostren el poder de permanència de la resposta immune generada per la vacuna, coneguda com NeoVax, que actua dirigint-se a proteïnes específiques en les cèl·lules tumorals de cada pacient.





Els investigadors van trobar que, gairebé quatre anys després de la vacunació, les cèl·lules de el sistema immunològic dels pacients estaven actives no només contra les cèl·lules tumorals amb aquestes proteïnes distintives, sinó que també es van disseminar a altres proteïnes que es troben en les cèl·lules tumorals de aquests pacients.





"Aquestes troballes demostren que una vacuna de neoantígens personal pot estimular una resposta immune duradora en pacients amb melanoma", diu la colíder de l'estudi Catherine J. Wu, MD, de Dana-Farber, Brigham and Women 's Hospital (BWH) i el Broad Institute.





"Trobem evidència que la resposta immune inicial adreçada s'ha ampliat al llarg dels anys per oferir als pacients una protecció contínua contra la malaltia". L'estudi va involucrar a vuit pacients que s'havien sotmès a cirurgia per melanoma avançat, però es va considerar que tenien un alt risc de recurrència.





En un assaig clínic de fase 1, van ser tractats amb NeoVax una mediana de 18 setmanes després de la cirurgia. La vacuna està feta de fragments de proteïnes, anomenats epítops, que emergeixen de la superfície cel·lular i serveixen com a senyals per al sistema immunològic. Els epítops de NeoVax provenen de neoantígens, proteïnes anormals en les cèl·lules tumorals que adverteixen que una cèl·lula és cancerosa i ha de destruir-se. A causa que els neoantígens es troben només en les cèl·lules tumorals, desencadenen una resposta immune que evita l'atac de les cèl·lules normals.





Per fabricar NeoVax, s'escaneja la seqüència d'ADN en el tumor d'un pacient per

identificar els epítops clau dins dels neoantígens de les cèl·lules tumorals. Els epítops serveixen com a objectius per a les cèl·lules T, que lideren l'atac de el sistema immunològic contra el càncer. Quan un pacient és tractat amb NeoVax, els epítops generen una resposta de sistema immunològic contra qualsevol cèl·lula de melanoma que els presenti.





En el nou estudi, els investigadors van trobar que una mitjana de quatre anys després del tractament amb NeoVax, els vuit pacients estaven vius, i sis no mostraven signes de malaltia activa. Quan van analitzar les cèl·lules T dels pacients, les cèl·lules de el sistema immunològic estimulades per la vacuna, van trobar evidència que les cèl·lules no només "recordaven" els seus epítops diana inicials, sinó que havien expandit el seu repertori per reconèixer també altres epítops relacionats amb el melanoma .





Dos dels pacients, el càncer s'havia estès als pulmons, també van rebre un inhibidor de el punt de control immunològic, un fàrmac que afluixa algunes de les restriccions de la resposta immunitària a el càncer. En aquests dos pacients, els investigadors van detectar signes de que les cèl·lules T s'havien obert pas cap al teixit tumoral, on podrien ser més letals per a les cèl·lules de l'melanoma.





"Trobem evidència de tot el que busquem en una resposta immune forta i sostinguda", diu Patrick A. Ott, MD, PhD, de Dana-Farber, Brigham and Women 's Hospital (BWH) i el Broad Institute, que va codirigir l'estudi amb Wu . "Les cèl·lules T van continuar apuntant específicament a les cèl·lules de melanoma i conservar una memòria dels epítops als quals van respondre inicialment. Les cèl·lules T es van activar per matar cèl·lules tumorals i, de manera crítica, s'havien diversicado per atacar epítops de melanoma no inclosos en la vacuna original.





"La persistència i expansió a llarg termini de les cèl·lules T dirigides al melanoma és una forta indicació que les vacunes de pèptids neoantígenos personals poden ajudar a controlar els tumors metastàtics, particularment quan es combinen amb la inhibició de el punt de control immunològic".