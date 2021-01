El Papa suspèn part de la seva agenda per un atac de ciàtica

El Papa ha tornat a patir un altre atac de ciàtica com el que va patir a finals d'any i s'ha vist obligat a suspendre part de la seva agenda prevista per a aquest diumenge i el dilluns de la setmana que ve.









Segons ha informat el director de l'oficina de premsa del Vaticà, Matteo Bruni, el pontífex no presidirà demà la missa del Diumenge de la Paraula de Déu, ni tampoc serà present dilluns a la pregària de les Vespres per la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. A més, la trobada prevista amb el Cos Diplomàtic acreditat davant la Santa Seu, també queda ajornat.





Bruni ha especificat, però, que Francesc sí presidirà el rés de l'àngelus des de la Biblioteca del Palau Apostòlic com tots els diumenges a les 12:00 hores.





També per causa d'una dolorosa ciàtica, que es produeix quan una hèrnia de disc, un esperó ossi a la columna vertebral o un estrenyiment de la columna vertebral estenosi del conducte vertebral comprimeixen part del nervi, el Papa Francesc que va complir el 17 de desembre 84 anys no va poder celebrar els oficis litúrgics del Et Deum en acció de gràcies per l'any que acaba l'últim dia del 2020 ni tampoc la primera celebració de 2021.