Mor Mercedes Ateca, primera campiona d'Espanya de ciclisme

El Govern de Cantàbria ha traslladat el seu condol per la mort de l'esportista càntabra Mercedes Ateca, primera campiona d'Espanya de Ciclisme en 1979, títol que va aconseguir amb 33 anys.





En un comunicat, el vicepresident i conseller d'Universitats, Igualtat, Cultura i Esport, Pablo Zuloaga, ha assegurat que es tracta d '"una sensible pèrdua per a l'esport càntabre per ser una dona que va ser capdavantera i va obrir camí a moltes esportistes del país" .





Zuloaga ha expressat les "profund condol" a la família i amics en nom de l'Executiu regional, recordant que el passat mes de setembre li va realitzar un homenatge a Mercedes Ateca a Ampuero, on residia, durant la presentació de la Volta a Cantàbria 2020 sub 23 .





En aquest acte, es van ressaltar els èxits dels equips femenins de ciclisme de la regió i els triomfs d'Ateca, un homenatge que "la va col·locar on havia d'estar després de molts anys de silenci", ha subratllat el vicepresident.





"Mercedes Ateca serà sempre recordada com dona pionera en el ciclisme femení a Cantàbria, que va ajudar a crear una important escola de ciclistes a la nostra comunitat autònoma, posant-se al capdavant de les conquestes femenines", ha conclòs Zuloaga.