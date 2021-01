Mor un menor de 14 anys en l'incendi d'un garatge a Lleó

Un menor de 14 anys ha mort en l'incendi del garatge d'un habitatge a la localitat de Filiel, a Lleó, segons ha informat el Centre d'Emergències 1-1-2 de Castella i Lleó.





L'accident, que ha passat minuts abans de les 16.49 hores d'aquest dissabte, ha provocat cremades al menor que, segons han indicat els propis alertants, podria haver mort.





Així mateix, han assenyalat que l'incendi ja s'ha extingit i no hi havia flames ni fum, per la qual cosa no seria necessària la presència de bombers.





Al lloc, el personal sanitari de Sacyl ha confirmat la mort d'un menor de 14 anys, i ha atès els familiars que es trobaven al lloc.