Un bon Girona frena l' Espanyol, atrapat pel Mallorca al pòdium de Segona

El Girona del bon tècnic d'Almeria, Francisco Rodríguez, no renuncia a ocupar la zona noble de la taula classificatòria de Segona (es manté setè amb 33 punts) després de guanyar en un altre vibrant partit contra l'Espanyol (1-0) que no aconsegueix desenganxar-se de Mallorca (com els blanc i blaus amb 45 punts) i Almeria (41 i dos partits menys) en el pòdium de la Divisió de Plata.





L'Estadi gironí de Montilivi ha estat escenari d'un nou enfrontament de poder a poder entre gironins i "periquitos". Està sent la tònica de les últimes temporades i, aquest dissabte, ha estat especialment cruel l'absència de públic a les grades. L'intens partit l'ha merescut.





Després de vèncer en la primera volta al RCDE Stadium (1-2), el Girona ha tornat a aigualir la festa als de Vicente Moreno que haurien de donar un cop a la taula definitiu i contundent pel que fa a les seves aspiracions per tornar a Primera. L'Espanyol ha tingut més ocasions i clares de gol que en tota la temporada passada ... però els tres valuosos punts els han aconseguit els locals amb un providencial gol de Pablo Moreno a servei de Samu en el minut 41.





Girona i Espanyol han protagonitzat un altre vibrant partit Foto: @RCDEspanyol





Després d'haver dimitit de la Copa d'el Rei en un decebedor partit contra l'Osasuna per focalitzar presumptament tots els esforços a intentar tornar a Segona Divisió, l'Espanyol haurà de millorar davant la porteria contrària ... i en els enfrontaments contra rivals que seran directes en la recta final del curs en una gran guerra per ocupar la primera i segona plaça amb ascens directe-.





De moment, els blanc i blaus rebran el proper cap de setmana a un sempre inquietant Rayo Vallecano ... mentre que el Girona visitarà, precisament, al Mallorca. L'Almeria s'enfronta aquest diumenge al Centre d'Esports Sabadell i, amb una victòria, es comprimirían les primeres places de la classificació.