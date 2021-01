Argimon insisteix: "El 14-F no és el millor moment des del punt de vista de la salut"

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha tornat a qüestionar, aquest diumenge, la idoneïtat de celebrar les eleccions a Parlament de Catalunya el proper 14 de febrer: "No és el millor moment, des del punt de vista de la salut pública ". Argimon ha emfatitzat que les persones contagiades "no haurien de sortir de les seves cases".





Després de la decisió de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) instant a seguir amb el procediment electoral, a l'espera d'una decisió definitiva que podria produir-se enmig de la campanya per als comicis de l'14-F, Argimon ha remarcat que "les 25.000 persones que actualment estan infectades de coronavirus no haurien de sortir de casa, per la seva pròpia salut i per la salut de la ciutadania en general ". El responsable de Salut ha alertat que "cada una d'aquestes persones té una mitjana de quatre contactes estrets".





El secretari de Salut Pública de la Generalitat insisteix desaconsellar el 14-F





Per Argimon, si s'ajornessin els comicis es podrien aprovar mecanismes per poder votar de forma telemàtica, si ho acordessin els partits i les Corts Generals.





Sobre la possibilitat de vacunar les persones que estaran en una taula electoral, ha declarat que "per poder vacunar, cal tenir el llistat de persones que anirien a les taules", el que de moment no tenen, de manera que no seria possible complir el termini de vacunació.





El responsable de Salut Pública de Govern català ha afegit que aquesta iniciativa "invertiria prioritats de vacunació que ja han estat molt exposades i debatudes", que no inclouen formar part d'una mesa electoral.





Ha recalcat que el major "problema" davant el manteniment de les eleccions està en la dificultat que les persones que donin positiu o estiguin en quarantena puguin exercir el seu dret a vot.