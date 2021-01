El Consolat colombià contacta amb Espanya per la desaparició d'un jove a Barcelona

El Consolat de Colòmbia a Barcelona ha contactat amb les autoritats espanyoles per interessar-se per la desaparició d'un jove colombià de 22 anys a la capital catalana el passat 6 de gener.





El jove es diu Julián Esteban Beltrán i la seva mare ha aconseguit obtenir autorització per viatjar a Espanya des de Colòmbia per buscar-ho, ha informat la Cancelleria colombiana en un comunicat.









La Guàrdia Civil va alertar de la desaparició del jove en diversos tuits recollits per Europa Press: té 22 anys, mesura 1,60 metres, té els cabells i els ulls negres, i es va localitzar per última vegada a Montserrat.





El Consolat segueix el cas des del 13 de gener, quan va rebre la informació per part de la mare del jove desaparegut, "amb qui es va establir comunicació telefònica permanent per brindar acompanyament i conèixer més detalls del que ha passat, per tal de demanar suport de les autoritats locals i la Interpol ".





L'Ambaixada de Colòmbia a Espanya i el Consolat a Barcelona "seguiran atents a el desenvolupament de la situació" i agraeixen la seva col·laboració a la Policia Nacional en el cas.