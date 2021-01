Consum i CCAA: No a noves comissions en les condicions de comptes bancaris contractades

El Ministeri de Consum i les comunitats autònomes han acordat un criteri únic per a considerar injustificat que una entitat bancària modifiqui les condicions d'un contracte de forma unilateral per tal de cobrar comissions si l'oferta comercial incloïa les expressions "sense despeses" o "zero comissions ", segons ha informat el Ministeri.





A partir d'ara, totes les autoritats de Consum de tenir en compte aquest criteri consensuat quan hagin de resoldre reclamacions o iniciar expedients sancionadors.

Consum i comunitats autònomes han constatat que, en determinades ocasions, les entitats financeres ofereixen comptes corrents i d'estalvi sense despeses de manteniment.





La condició sol ser que l'usuari compleixi alguns requisits relacionats amb un saldo mínim o amb domiciliacions de rebuts. Els bancs publiciten aquests productes com a lliures de comissions.









En els últims temps, segons ha assenyalat el Ministeri, els usuaris que gaudien d'aquestes condicions han rebut comunicacions d'algunes entitats en què notifiquen modificacions de l'contracte amb nous requisits als acordats inicialment.





D'acord amb la normativa i la jurisprudència, les autoritats de Consum entenen que, perquè la modificació unilateral de les condicions sigui possible, el contracte ha de recollir aquesta possibilitat. A més d'això, l'entitat ha de justificar una "raó vàlida" per poder dur a terme canvis en el contracte, un concepte jurídic indeterminat que s'interpreta de manera restrictiva a favor de consumidor.





Finalment, l'entitat ha hagut d'informar a l'usuari en el termini més breu possible. Si aquestes tres condicions es donessin, el client té el dret a cancel·lar el contracte de forma immediata i sense cap penalització.





El Ministeri ha recordat que el consumidor sempre pot sol·licitar el contingut d'una oferta comercial, encara que no figuri expressament en el seu contracte. A més, l'entitat no podrà incloure clàusules que impedeixin exigir el compliment de l'oferta. Per tant, es considera abusiva qualsevol clàusula que suposi la renúncia o limitació de l'exercici de drets per part dels consumidors.





Amb tot això, el ministeri i les CCAA entenen que, si hi ha una modificació contractual contrària a l'oferta comercial "sense despeses" o "zero comissions", el client pot exigir el compliment de l'contingut íntegre de l'oferta i l'entitat no li pot exigir noves condicions per seguir gaudint d'una costa sense despeses de manteniment.





El consens s'ha aconseguit en la Conferència Sectorial de Consum pel Procediment de la 8a Conferència, un sistema pel qual el ministeri i les CCAA acorden interpretacions uniformes de la normativa per a totes les administracions.





En aquest cas, el procediment s'ha iniciat a petició de la comunitat autònoma de Galícia, a l'demanar a la Direcció General de Consum la interpretació de la normativa. La resta de comunitats autònomes poden fer observacions. Si cap mostra la seva disconformitat, la interpretació passa a ser definitiva i assumida per consens.